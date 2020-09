Schulze & Filges eröffnet neues Büro in Hamburg-Bergedorf

Das Hamburger Immobilienunternehmen setzt seinen Expansionskurs fort und gibt die Eröffnung eines weiteren Büros in Hamburg-Bergedorf bekannt.

Mit einer neues Niederlassung verfolgt das inhabergeführte Immobilienunternehmen das Ziel,

die Präsenz am Hamburger Immobilienmarkt weiter auszubauen, um so die Kundenbeziehungen zu stärken und weitere Immobilien in Hamburg-Bergedorf und den angrenzenden Gemeinden Reinbek, Glinde und Wentorf zu vermitteln.

Schulze & Filges hat sich in den letzten Jahren zu einem der führenden Immobilienunternehmen am Markt etabliert. Wer eine Immobilie verkaufen oder erwerben möchte, kommt an einen Fachmann nicht vorbei. Die beiden Gesellschafter Bianca Schulze und Lars Filges kümmern sich professionell und persönlich um die Anliegen der Immobilienverkäufer. Ganz egal, ob es sich um eine Eigentumswohnung, ein Haus, ein Grundstück oder um eine Kapitalanlage handelt.

Ein Immobilienverkauf kann oft mit starken Emotionen verbunden sein. Besonders dann, wenn das Elternhaus veräußert werden soll, mit dem die Eigentümer viele schöne Erinnerungen an die Kindheit verbinden. Für Immobilienbesitzer ist es dann von Vorteil, wenn die Immobilienmakler von Schulze & Filges Immobilien mit viel Feingefühl und Sympathie sich den Bedürfnissen der Verkäufer widmen.

Dank einer umfangreichen Immobilienbewertung ermitteln Schulze & Filges Immobilien für Eigentümer einen realistischen Verkaufspreis. Hinzu kommt die lokale Marktkenntnis – für Immobilienbesitzer ein entscheidendes Kriterium, einen Makler mit dem Verkauf seiner Immobilie zu beauftragen.

Ein wichtiger Aspekt ist die professionelle Vermarktung mit aussagekräftigen Exposés, hochwertigen Fotos und einer vollständigen Digitalisierung in allen Immobilienportalen.

Schulze & Filges Immobilien verfolgt die derzeitigen Entwicklungen am Hamburger Immobilienmarkt und weiß um Angebot und Nachfrage von Immobilien besonders zu Zeiten von Corona.

Über Schulze & Filges Immobilien

Schulze & Filges ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Büros in der Hamburger Innenstadt, in Hamburg-Blankenese sowie in Kaltenkirchen. Eine weitere Niederlassung in Ahrensburg ist geplant. Immobilienbesitzern wird ein umfangreicher Service mit einem Rundum-Sorglos-Paket geboten.

Kontaktieren Sie Schulze & Filges Immobilien für ein ausführliches Beratungsgespräch oder für eine kostenlose und umfangreiche Wertermittlung Ihrer Immobilie und überzeugen auch Sie sich von den Vorteilen einer angenehmen Zusammenarbeit.

Weitere Informationen zu Schulze & Filges Immobilien sind auf der Internetseite zu finden unter:

https://www.schulze-filges-immobilien.de

Ihr Immobilienmakler in Hamburg, den angrenzenden Regionen Schleswig-Holsteins, sowie Niedersachsen.

