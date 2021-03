Schutz vor Altersarmut – mit Support-System zur Immobilie

Neuartige “Vollkasko” ermöglicht Unerfahrenen und Menschen mit kleinem Geldbeutel eine eigene Immobilie

Andre Schmidt hat mit seiner Firma AS-Management ein einzigartiges Absicherungskonzept – das Rundum-Sorglos-Konzept – entwickelt, welches es auch risikoaversen und ängstlichen Menschen mit mittlerem Einkommen ermöglicht, für ihr Alter vorzusorgen.

Wer noch nie mit dem Kauf einer Immobilie zu tun hatte, bringt verständlicher Weise viele Fragen und Ängste mit. Hier nimmt Andre Schmidt den Interessenten vor, während und nach dem Kauf an die Hand und ist jederzeit als individueller Berater ansprechbar. Von der Auswahl der Objekte, über den Finanzierungsprozess bis zum Schutz vor Leerstand kommt bei ihm alles aus einer Hand und selbst bei Reparaturen und Sanierung springt er mit AS-Management ein – der Käufer selbst braucht sich um nichts mehr kümmern. Denn wo sonst Interessierte auf sich alleingestellt sind, übernimmt AS Management mit seinem Rundum-Sorglos-Paket alle Risiken und Unsicherheiten, die Immobilien mit sich bringen. So kann man sich an den Vorteilen erfreuen und sich entspannt zurücklehnen.

Das Rundum-Sorglos-Konzept beinhaltet:

o Ein Ansprechpartner vor, während und nach dem Kauf der Immobilie

o Nur geprüfte Objekte

o Begleitung durch den gesamten Finanzierungsprozess in Zusammenarbeit mit über 400

Bankpartnern

o Mietgarantie bei Leerstand inkl. Neuvermietung

o Übernahme von Reparatur und Sanierung der Immobilie

o Übernahme der Kosten von Patientenverfügung, Vorsorge und Generalvollmacht

Andre Schmidt hat vor über 20 Jahren sein Unternehmen AS Management gegründet und sich über die Jahre zu einem Experten in Sachen Immobilieninvestment als Rentenabsicherung entwickelt. Sein Hauptfokus liegt in der Suche, Finanzierung und Vermittlung von Immobilien als Kapitalanlage für die Altersvorsorge.

