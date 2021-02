Schwartz PR baut Content-Team aus

Tobias Weiß unterstützt die Münchner PR-Agentur mit seiner B2B-Expertise

Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations begrüßt mit Tobias Weiß einen agenturerfahrenen Content-Spezialisten. Vor seinem Wechsel zu Schwartz PR betreute der studierte Medienmanager bei Edelman, 100zehn und Maisberger Kunden aus den Bereichen B2B-IT und Telekommunikation – stets mit einem starken Fokus auf die Entwicklung von Content. Nach einem Abstecher zur Lufthansa wird er nun das Team von Schwartz PR mit seiner B2B-Expertise Content-seitig unterstützen.

Thematisch wird sich Tobias Weiß (35) auf Kunden aus den Bereichen Cloud, Field Service, Industrieproduktion und Telekommunikation konzentrieren. “Informationstechnologien sind nicht leicht zu durchdringen. Ich freue mich darauf, diese komplexen Themen anschaulich und verständlich darzustellen. Mein Ziel ist es, dadurch ein Bewusstsein für die Bedeutung der häufig im Verborgenen liegenden Prozesse in unserer digitalen Welt zu schaffen”, so Tobias Weiß.

Christoph Schwartz, Agenturinhaber von Schwartz Public Relations, freut sich über den Agenturzuwachs: “Mit Tobias haben wir einen erfahrenen Content-Spezialisten gewonnen, der uns sowohl mit seiner B2B-Expertise als auch mit seinem persönlichen Profil bereichert und vorwärtsbringen kann. Besonders in diesen nicht ganz einfachen Zeiten freut es mich, dass unsere Agentur wächst und sich kontinuierlich weiterentwickelt.”

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019 und 2020 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

