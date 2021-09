Schwartz PR ebnet den Weg für Comeback der dänischen Audiomarke Libratone auf dem deutschen Markt

München, 23. September 2021 – Schwartz Public Relations kommuniziert für die dänische Audiomarke Libratone in Deutschland und baut damit sein Kundenportfolio im Audio-Segment sukzessive aus. Die Münchner PR-Agentur verantwortet seit kurzem die Produktkommunikation und berät Libratone darüber hinaus auch im Bereich der strategischen Unternehmenspositionierung, um die Position der Premium-Marke im Bereich drahtloser Audioprodukte weiter auszubauen.

Das 2009 in Dänemark gegründete Audiounternehmen steht für herausragendes Design und Premium-Audioqualität und spricht somit Design- wie Audioliebhaber gleichermaßen an. Die Premium-Marke gilt als weltweiter Pionier in den Bereichen kabellose Lautsprecher sowie Kopfhörer und verfolgt die Mission #Freethesound. Beraten von Schwartz PR gab Libratone kürzlich seine Rückkehr auf den deutschen Markt bekannt und launcht sein neuestes Produkt, die Active Noice Cancelling In-Ear Kopfhörer AIR+ (2nd Gen).

“Mit Schwartz PR haben wir eine der etabliertesten PR-Agenturen im Audio-Segment für uns gewinnen können. Nicht zuletzt durch die stets professionelle, strategische Beratung konnten wir Mitte 2021 kommunikativ wieder auf dem deutschen Markt durchstarten. Wir sind überzeugt, dass der Launch unserer neuesten Kopfhörer durch die Expertise und das sympathische Team zu einem vollen Erfolg wird”, so Michael Spitaler, Account Director bei Libratone.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

