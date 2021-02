Schwartz PR übernimmt Kommunikation für Fieldcode

München, 11. Februar 2021 – Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations gewinnt Fieldcode als Neukunden. Das Nürnberger Unternehmen bietet eine branchenführende SaaS-Lösung für Field Service Management an, die nicht nur kosteneffizient und einfach in der Anwendung ist, sondern darüber hinaus auf Basis neuer Technologien CO2-Negativität verspricht. Ab sofort berät Schwartz Public Relations Fieldcode in den Bereichen strategische Kommunikation und Markenaufbau.

Fieldcode hat seinen Hauptsitz in Nürnberg und wurde in den vergangenen 20 Jahren basierend auf viel Erfahrung im Außen- und Kundendienst entwickelt. Die Software, die mittlerweile in über 100 Ländern zum Einsatz kommt, verarbeitet mehr als eine Million Events pro Jahr, deren CO2-Fußabdruck jeweils überkompensiert wird. Fieldcode beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter an sechs Standorten in Europa und den USA.

“Field Service Management kombiniert mit proaktivem Umweltschutz – dafür steht Fieldcode. Wir freuen uns, unsere Mission künftig gemeinsam mit dem Team von Schwartz PR voran zu treiben und sind überzeugt, dass wir hier einen Partner mit viel Verständnis für unser Geschäft sowie mit fundiertem Sachverstand für nachhaltige Markenkommunikation gefunden haben”, sagt Matthias Lübko, CEO von Fieldcode.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019 und 2020 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

