Schwartz Public Relations erweitert Teamleitung

Beförderung für Julia Rauch und Alexander Seiche

München, 8. April 2020 – Die Münchener PR-Agentur Schwartz Public Relations beruft zwei langjährige Mitarbeiter in Account Director-Positionen: Julia Rauch und Alexander Seiche übernehmen damit Verantwortung für eigene Teams innerhalb der Agentur und verstärken die Führungsmannschaft um CEO und Gründer Christoph Schwartz.

Julia Rauch betreut seit ihrem Wechsel zu Schwartz Public Relations federführend unter anderem die Etats der Alibaba Group und von Alibaba Cloud und verfügt nicht nur dadurch über exzellente Kenntnisse in der strategischen Führung internationaler Accounts.

Alexander Seiche zeichnete in seinen fünf Jahren bei Schwartz Public Relations unter anderem verantwortlich für Etats wie die Mobiltechnologie-Marken HTC sowie aktuell OnePlus und weitere Kunden aus dem Entertainment-, Audio- und Gadget-Segment.

Beide übernehmen ihre neuen Rollen mit sofortiger Wirkung und erhalten dadurch nicht nur Personal- und Budgetverantwortung, sondern auch weitere Aufgaben in der Agentursteuerung.

“Ich freue mich sehr, dass mit Julia und Alex zwei Eigengewächse den Sprung in die Führungsmannschaft geschafft haben. Ich schätze beide für ihre hohe fachliche Kompetenz und ihren großen Einsatz – vor allem aber auch persönlich. Ich freue mich sehr auf diese neue Zusammenarbeit”, so Agenturleiter Christoph Schwartz.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide ( www.eurocompr.com). 2016, 2017 und 2019 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

