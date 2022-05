Schwartz Public Relations wächst mit 23 Prozent deutlich über Branchendurchschnitt

München, 12. Mai 2022 – Die Münchener Kommunikationsagentur Schwartz Public Relations kann im Geschäftsjahr 2021 ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Mitarbeiter:innen verzeichnen.

Insgesamt erzielte die auf Technologiekommunikation spezialisierte Agentur 2021 einen Gesamtumsatz von 5,13 Mio. Euro netto. Dies spiegelt ein Wachstum von 21 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 (4,243 Mio. Euro) wider. Der reine Honorarumsatz der Agentur wuchs im gleichen Zeitraum sogar um 23 Prozent von 4 Mio. Euro auf 4,9 Mio. Euro.

Schwartz PR liegt damit deutlich über dem durchschnittlichen Wachstum des PR-Agenturmarktes in Deutschland, das vom Pfeffer-Ranking mit 15 Prozent für 2021 angegeben wird. Im Pfeffer-Umsatz-Ranking 2021, herausgegeben vom PR-Journal, rangiert Schwartz PR auf Platz 4 der Agenturen im Branchen-Kompetenzfeld „Technology und Digitalisierung“. Bei den mittleren PR-Agenturen bis 30 Mitarbeitenden belegt Schwartz PR den 1. Platz.

Schwartz PR konnte zudem sein Berater:innen-Team um rund 40 Prozent ausbauen: Gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 wuchs die Zahl der Mitarbeiter:innen von 27 auf aktuell 37.

„Es ist uns gelungen, im Geschäftsjahr 2021 eine der höchsten Wachstumsraten der vergangenen zehn Jahre zu erzielen“, erklärt Agenturchef Christoph Schwartz. „Gleichzeitig war es eine große Kraftanstrengung, unsere Teams im hartumkämpften Münchener Personalmarkt entsprechend aus- und die notwendigen Kapazitäten aufzubauen. Wir freuen uns, dass wir so vielen Kommunikationsexpert:innen das beste Angebot machen und damit signifikant wachsen konnten.“

Schwartz Public Relations wurde in den vergangenen sechs Jahren in Folge als „Best Agency to Work for“ in Deutschland mit dem renommierten Sabre Award ausgezeichnet. „Unsere positive Geschäftsentwicklung hält weiter an, sodass wir bereits weitere Positionen ausschreiben konnten und diese hoffentlich in Kürze auch besetzen können“, ergänzt Christoph Schwartz.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

