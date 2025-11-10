Schwarz auf Schwarz: Feuer in seiner intensivsten Form

Beton in cream oder basalt – glatt oder mit feinem Relief

Moderne Wohnräume stellen hohe Ansprüche: Klare Formen, natürliche Materialien und eine Einrichtung, die ebenso zurückhaltend wie ausdrucksstark wirkt. Viele wünschen sich daher einen Kaminofen, der sich perfekt in ihr stillvolles Zuhause einfügt – tagsüber zurückhaltend und puristisch, am Abend der strahlende Mittelpunkt des Raumes: Genau hier setzt der deutsche Hersteller DROOFF Kaminöfen an. Mit dem neuen BRUNELLO 2 L MagicBlack bringt das Unternehmen eine Variante auf den Markt, die Feuer und Design auf besondere Weise verbindet.

Kontraststarkes Feuerbild

Schwarz im Feuerraum, schwarz in der Scheibe – dieses Zusammenspiel hebt das Feuer auf ein neues Niveau. Die gewölbte Sichtscheibe aus innovativem Spezialglas eröffnet einen 180-Grad-Blick und verleiht dem Feuer eine faszinierende Tiefe. Im Betrieb wirken die Flammen kontrastreicher und lebendiger. Erlischt das Feuer, verdunkelt sich das Glas wie von Zauberhand und somit die Sicht in den Brennraum. Der Ofen wird zum geschlossenen Designobjekt. Auch nach vielen Betriebsstunden bewahrt der BRUNELLO 2 L MagicBlack seine edle Anmutung und wirkt selbst nach Jahren wie neu.

Beton in cream oder basalt – glatt oder mit feinem Relief

Für die äußere Gestaltung stehen verschiedene Varianten zur Wahl. Der sandgestrahlte StilBeton ist in zwei Farbtönen erhältlich: basalt – ein tiefes, warmes Grau, das Ruhe und Kraft ausstrahlt, sowie cream – ein sanfter, heller Ton, der das Feuer in einen lebendigen Hell-Dunkel-Kontrast setzt: Beide Ausführungen gibt es in glatter Form oder mit feinem Relief, das der Oberfläche zusätzliche Tiefe und Charakter verleiht. Ergänzt wird das Programm durch eine Verkleidung in schwarzem Stahl, die den modernen Look unterstreicht.

Komfort gehört bei DROOFF dazu: Der optionale Wärmespeicher gibt die Wärme noch bis zu zehn Stunden nach dem Abbrand im Raum ab. Die elektronische Abbrandsteuerung fire+ ist eine smarte Lösung, die automatisch für ein harmonisches Flammenspiel sorgt und Brennholz spart.

Mit einer Höhe von fast 1,60 Metern und seiner schlanken, runden Form öffnet der BRUNELLO 2 L MagicBlack den Blick auf eine großzügige Panorama-Sichtscheibe. Ein Kaminofen, der sich harmonisch in moderne Wohnräume einfügt – und sie mit Wärme, Design und Atmosphäre bereichert.

Die Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG ist einer der führenden deutschen Hersteller moderner Feuerstätten, deren Geräte sich durch eine besonders gut funktionierende Technik, hohe Qualität und ein zeitgemäßes Design auszeichnen. Das seit mehr als zehn Jahren am Markt etablierte Unternehmen aus Brilon vertreibt seine Kaminöfen ausschließlich über ein Netz von ausgesuchten, qualifizierten Fachhändlern, die sich dem Qualitätsgedanken in ähnlicher Weise verpflichtet fühlen. Der Fachhandel übernimmt dabei auch die fachgerechte Installation der Geräte, um einen sicheren und umweltschonenden Heizbetrieb zu gewährleisten. Adressen können direkt bei Drooff erfragt werden.

Die vom Inhaber Uwe Drooff ins Leben gerufene Baumpflanz-Aktion „Wälder brauchen Bäume“ unterstützt die Wiederaufforstungs-Maßnahmen seiner Heimatstadt, die nach den Sturmschäden, die der Jahrhundert-Orkan „Kyrill“ verursacht hat, notwendig wurden. Damit verbunden ist das Versprechen, für jeden verkauften Kaminofen von Drooff einen neuen Baum zu pflanzen.

Kontakt

Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG

Jacqueline Martini

Keffelker Straße 40

59929 Brilon

+49 (0)2961 96 68 17



http://www.drooff-kaminofen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.