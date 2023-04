„Schwarz hören“: Petra Schwarz im Gespräch mit Dirk Oschmann über Leben und Tod

Der Podcast

„Der Osten – eine westdeutsche Erfindung“ macht Furore, seitdem der Ullstein-Verlag im Februar 2023 das Buch veröffentlichte. „SPIEGEL-Bestseller Platz 1“ signalisiert der rote Aufkleber auf dem Buch von Dirk Oschmann. „Der Osten hat keine Zukunft, solange er nur als Herkunft begriffen wird.“ schreibt er provokant.

Dirk Oschmann ist Jahrgang 1967 und hat in Jena und Buffalo in den USA studiert. Seit 2011 ist er an der Universität Leipzig Professor für Neuere deutsche Literatur und nimmt nun – wie er betont – seine Verantwortung als Wissenschaftler kompromisslos wahr.

Anlässlich der „Rede meines Lebens“ habe ich mich mit Dirk Oschmann bei der „Leipziger Buchmesse“ getroffen und wir haben, wie sich das für diesen Podcast gehört, einerseits übers Leben – vor allem im Osten Deutschlands – gesprochen und natürlich über den Tod. Mit Letzterem hat er auch – fast – eigene Erfahrungen …

https://lebendig-reden.de/petra-schwarz-im-gespraech-mit-dirk-oschmann/

Am 8. Mai 2023 (19 Uhr) liest er im „Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel“ in Berlin-Weißensee.

