Schwarze goes green – Nachhaltigkeit als fester Bestandteil unternehmerischer Verantwortung

Nachhaltigkeit ist für die Schwarze-ASC GmbH mehr als ein Schlagwort. Unter dem Leitgedanken „Schwarze goes green“ verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz, um ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Effizienz und technologische Innovation miteinander zu verbinden. Als Teil der Schwarze – Die Firmengruppe setzt Schwarze-ASC konsequent auf nachhaltige Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – heute und in Zukunft.

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen ist dabei tief in der Unternehmensphilosophie verankert. Ziel ist es, Umweltbelastungen messbar zu reduzieren und gleichzeitig leistungsstarke, zuverlässige Dienstleistungen für Kunden aus Industrie, Bauwirtschaft und Infrastruktur bereitzustellen.

Erneuerbare Energien und nachhaltige Mobilität

Ein zentraler Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie ist der Einsatz erneuerbarer Energien. Am Standort Garbsen betreibt die Schwarze-ASC GmbH eine leistungsstarke Photovoltaikanlage mit integriertem Stromspeicher. Der selbst erzeugte Strom wird unter anderem für den eigenen Betrieb sowie für firmeneigene Ladeinfrastruktur genutzt. Elektromobilität ist damit fest im Unternehmensalltag verankert.

Parallel dazu investiert Schwarze-ASC kontinuierlich in eine emissionsreduzierte Fahrzeugflotte. Elektrische Firmenfahrzeuge, der Einsatz alternativer Kraftstoffe wie HVO 100 im Lkw-Fuhrpark sowie innovative Technologien zur Emissionsminderung leisten einen wesentlichen Beitrag zur Senkung des CO-Ausstoßes. Durch diese Maßnahmen werden Transporte und Kranarbeiten deutlich klimafreundlicher, ohne Kompromisse bei Leistung oder Sicherheit einzugehen.

Nachhaltige Prozesse und gelebter Umweltschutz

Nachhaltigkeit bei Schwarze-ASC endet nicht bei Energie und Mobilität. Auch im täglichen Betrieb werden umweltschonende Lösungen umgesetzt. So kommt Regenwasser zur Fahrzeugreinigung zum Einsatz, wodurch Trinkwasser eingespart wird. Zusätzlich engagiert sich das Unternehmen aktiv für Biodiversität: Ein firmeneigenes Biotop mit mehreren Bienenvölkern auf dem Betriebsgelände leistet einen wertvollen Beitrag zum regionalen Umweltschutz.

Ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem stellt sicher, dass ökologische Ziele systematisch verfolgt, dokumentiert und kontinuierlich verbessert werden. Damit verbindet Schwarze-ASC wirtschaftliches Handeln mit langfristiger Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft.

Schwarze – Die Firmengruppe: Tradition trifft Zukunft

Die Schwarze-ASC GmbH ist Teil der Schwarze – Die Firmengruppe, einem familiengeführten Unternehmen mit Wurzeln im Jahr 1952. Heute wird die Firmengruppe in dritter Generation geführt und beschäftigt über 120 Mitarbeitende. Tradition, Innovationskraft und Verlässlichkeit bilden dabei das Fundament des nachhaltigen Unternehmenserfolgs.

Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Autokran- und Ladekran-Dienstleistungen, Schwer- und Spezialtransporte, Containerlösungen sowie umfangreiche Werkstatt- und Serviceleistungen. Schwarze steht für maßgeschneiderte Lösungen, hohe technische Kompetenz und partnerschaftliche Zusammenarbeit – auch bei komplexen und anspruchsvollen Projekten.

Gleichzeitig versteht sich das Unternehmen als moderner Arbeitgeber, der auf langfristige Mitarbeiterbindung, Ausbildung, Weiterbildung und ein wertschätzendes Arbeitsumfeld setzt. Nachhaltigkeit bedeutet bei Schwarze nicht nur Umweltschutz, sondern auch soziale Verantwortung.

Über die Schwarze-ASC GmbH

Die Schwarze-ASC GmbH mit Sitz in Garbsen bei Hannover ist ein erfahrener Anbieter für Kranvermietung, Schwer- und Spezialtransporte sowie logistische Sonderlösungen. Seit über sieben Jahrzehnten steht das Unternehmen für Qualität, Sicherheit und Innovation. Mit der Initiative „Schwarze goes green“ unterstreicht Schwarze-ASC den Anspruch, wirtschaftlichen Erfolg und nachhaltiges Handeln konsequent miteinander zu verbinden.

Die Schwarze-ASC GmbH bietet spezialisierte Dienstleistungen im Bereich Autokranverleih und Schwertransporte. Mit modernster Technik und umfassendem Know-how unterstützt das Unternehmen Projekte in Hannover und ganz Europa. Ihre Expertise erstreckt sich auf Containerdienste, Maschinentransporte und Projektlogistik, wobei sie durch eine eigene Genehmigungsabteilung ergänzt wird. Erfahrung, Zuverlässigkeit und eine breite Dienstleistungspalette machen Schwarze-ASC zum idealen Partner für komplexe Logistikaufgaben.

Kontakt

Schwarze-ASC GmbH

Nina Schwarze

Heinrich-Nordhoff-Ring 4

30826 Garbsen

05131 44 89 0



https://schwarze-asc.de/