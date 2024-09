Schweizer Hochschule nach deutschem Vorbild gegründet

Dual studieren in Schweizer Fitness-, Bewegungs- und Gesundheitsbranche

Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) bietet seit vielen Jahren ihre dualen Studiengänge auch in der Schweiz, genauer in den Räumlichkeiten ihres Kooperationspartners, der Swiss Academy of Fitness & Sports (SAFS), an. Nun geht die SAFS, der führende Bildungsexperte der Schweizer Fitness-, Bewegungs- und Gesundheitsbranche, einen wichtigen Schritt weiter und startet zum Wintersemester 2024 den Studienbetrieb der privaten SAFS Hochschule für Bewegungs- und Gesundheitsmanagement – angelehnt an das bewährte Konzept der DHfPG. Zum Studienangebot gehören die beiden dualen Bachelor-Studiengänge Fitnessökonomie und Fitnesstraining, die ein Fernstudium mit einer betrieblichen Tätigkeit kombinieren. Somit sammeln die Studierenden während ihres Studiums wichtige praktische Erfahrung und erhalten eine Vergütung von ihrem Ausbildungsbetrieb. Die Kosten für das duale Studium trägt i.d.R. ebenfalls der Ausbildungsbetrieb.

„Die Gründung der SAFS Hochschule ist ein bedeutender Schritt für die Schweiz, aber auch für die internationale Fitness-, Bewegungs- und Gesundheitsbranche. Sie zeigt, dass der Stellenwert und die Anerkennung einer hochwertigen Ausbildung länderübergreifend in Fitness- und Gesundheitsunternehmen weiter steigt und dass sich vor allem das duale Studiensystem als Ausbildungsmöglichkeit bewährt hat“, erklärt Andrea Pieter, Rektorin der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG).

Die Studiengänge der SAFS Hochschule verbinden ein Fernstudium und die Tätigkeit in einem Ausbildungsbetrieb, z. B. in einem Fitnesscenter, einem Rehazentrum, einem Wellnesshotel oder einer Krankenkasse, miteinander. An den kompakten Lehrveranstaltungen, die alle vier bis sechs Wochen stattfinden, nehmen die Studierenden grundsätzlich vor Ort am Studienzentrum in Zürich teil. Die Kosten für das duale Studium übernimmt im Regelfall der Ausbildungsbetrieb.

Der duale Bachelor-of-Arts-Studiengang Fitnessökonomie kombiniert wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen mit spezifischen Kompetenzen im Fitnesssektor. Er bereitet die Studierenden darauf vor, Management- und Führungspositionen in Fitnessunternehmen zu übernehmen und betriebswirtschaftliche Herausforderungen im Gesundheits- und Fitnessmarkt erfolgreich zu meistern. Der duale Studiengang Bachelor of Arts Fitnesstraining richtet sich an angehende Fitnessspezialisten, die sich fundierte Kompetenzen vor allem in Trainings- und Gesundheitswissenschaften aneignen möchten. Absolventen sind bestens qualifiziert, in Fitnessstudios, Vereinen und Verbänden oder als selbstständige Personal Trainer tätig zu werden.

Die SAFS Hochschule befindet sich derzeit im Akkreditierungsprozess durch den Schweizerischen Akkreditierungsrat. Dieser Prozess soll die hohe Qualität und die akademische Exzellenz der neuen Hochschule bestätigen.

Ab sofort können sich Studiumsinteressierte für das Wintersemester 2024 anmelden. Bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsbetrieb unterstützt die SAFS Hochschule: www.safs-hochschule.ch.

Über die SAFS

Die Swiss Academy of Fitness & Sports (SAFS) ist seit ihrer Gründung im Jahr 1986 ein führender Anbieter von Aus- und Weiterbildungen in der Fitness-, Bewegungs- und Gesundheitsbranche in der Schweiz. Mit der Gründung der SAFS Hochschule für Bewegungs- und Gesundheitsmanagement erweitert die Institution ihr Bildungsangebot um akademische Abschlüsse.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile mehr als 8.400 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung, Gesundheitsmanagement sowie Sport- und Bewegungstherapie, zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik, zum Master of Arts in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das spezielle duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen, die digital und/oder an bundesweit eingerichteten Studienzentren (München, Stuttgart, Saarbrücken, Köln, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, Frankfurt und Hamburg) sowie in Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich) absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

