Warum es gerade jetzt mehr Dialog und ein besseres Verständnis für Körpersprache braucht

Deutschland wählt. Wahlplakate hängen an jeder Laterne, politische Diskussionen dominieren Nachrichten und soziale Medien – und nicht selten auch den Küchentisch. Was früher eine lebhafte Debatte war, endet heute jedoch oft anders, gern mit genervtem Augenrollen, erhobenen Stimmen oder demonstrativem Schweigen.

Die gerade stattfindenden Landtagswahlen machen dabei nicht nur politische Unterschiede sichtbar. Sie zeigen auch, wie schnell Menschen andere als schwierig empfinden, sobald deren Meinung von der eigenen abweicht. Wer anders denkt, wird rasch etikettiert: zu radikal, zu naiv, zu ideologisch oder zu uninformiert. Der Versuch eines echten Dialogs wird dadurch immer seltener, denn stattdessen entstehen Fronten.

Das eigentliche Problem liegt häufig nicht in der Meinung selbst, sondern darin, wie wir miteinander umgehen.

In vielen Gesprächen hören wir längst nicht mehr wirklich zu. Wir warten lediglich darauf, unseren eigenen Standpunkt zu verteidigen. Gleichzeitig interpretieren wir die Reaktionen unseres Gegenübers oft vorschnell. Ein skeptischer Blick wird als Ablehnung verstanden, verschränkte Arme als Trotz. Dabei ist unsere Wahrnehmung selten so eindeutig, wie wir glauben.

Genau hier kommt die Körpersprache ins Spiel.

Sie verrät häufig mehr über Emotionen und innere Haltung als die gesprochenen Worte. Ein angespannter Gesichtsausdruck kann Unsicherheit bedeuten, ein energischer Tonfall vielleicht eher Frustration als Angriff. Wer diese Signale wahrnimmt und richtig einordnet, erkennt schnell, dass viele scheinbar schwierige Situationen weniger mit bösem Willen zu tun haben als mit Missverständnissen.

Diese Beobachtung steht auch im Mittelpunkt des Vortrags mit dem Titel Schwierig sind immer die Anderen der Keynote Speakerin und Expertin für Menschenkenntnis und Empathie, Ute Herzog. Darin geht es um die Frage, warum wir bestimmte Menschen so schnell als schwierig wahrnehmen und wie das Lesen von Körpersprache helfen kann, Konflikte anders zu betrachten. Oft zeigt sich, dass hinter laut vertretenen Positionen schlicht das Bedürfnis steht, ernst genommen zu werden.

Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Spannungen kann diese Perspektive überraschend entlastend wirken. Wenn wir beginnen, unser Gegenüber nicht nur nach Worten zu beurteilen, sondern auch die nonverbalen Signale wahrzunehmen, verändert sich die Dynamik eines Gesprächs häufig spürbar. Aus einer festgefahrenen Situation kann plötzlich wieder ein Gespräch entstehen, in dem unterschiedliche Meinungen zwar bestehen bleiben, aber nicht automatisch zum Konflikt führen müssen.

Vielleicht liegt die Lösung vieler Spannungen deshalb nicht darin, dass alle einer Meinung sind, sondern darin, dass wir lernen, genauer hinzusehen und aufmerksamer zuzuhören.

Ein praktischer Impuls für den Alltag

Beim nächsten kontroversen Gespräch lohnt sich ein einfacher Perspektivwechsel. Beobachten Sie zunächst bewusst die Körpersprache Ihres Gegenübers, bevor Sie reagieren. Wirkt die Person angespannt, unsicher oder defensiv? Fragen Sie nach, statt sofort zu widersprechen, etwa mit einem Satz wie: Was genau ist Ihnen an diesem Punkt besonders wichtig? Und dann hören Sie bei der Antwort wirklich zu, ohne sich sofort das beste Gegenargument zurechtzulegen.

Allein diese kleine Veränderung öffnet oft den Raum für echten Dialog. Von wegen Schwierig sind immer die Anderen, Und plötzlich zeigt sich, dass Ihre Mitmenschen gar nicht so schwierig sind, wie wir zunächst dachten – sondern lediglich darauf warten, wirklich verstanden zu werden.

Nur wer Menschen versteht, kann sie begeistern.

Als erfahrene Keynote-Speakerin und Expertin für Menschenkennntis und Empathie bringt Ute Herzog ihre einzigartigen Einsichten und Strategien in Ihre Organisation.

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Die Menschenleserin aus Franken

Ute Herzog

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