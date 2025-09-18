Schwimmendes Teamevent: Weihnachtsfeier auf Berliner See

Grillfloss.Berlin bringt Winterzauber 2025 auf den Tegeler See

Berlin, September 2025 – Wie in einer privaten Berghütte – nur eben schwimmend mitten in Berlin: Mit Grillfloss.Berlin wird aus der Betriebsweihnachtsfeier ein exklusives Teamevent auf dem beheizten Winterfloß ERPEL. Während draußen der See in winterlicher Ruhe liegt, genießen Teams drinnen urige Gemütlichkeit – warmes Kaminfeuer, Felle zum Einkuscheln, Kerzenschein und Glühwein schaffen ein authentisches Hüttenzauber-Ambiente mitten in Berlin.

„Eine Weihnachtsfeier ist mehr als ein Abendessen – sie ist Wertschätzung und stärkt das Wir-Gefühl. Auf unserem wohlig-warm beheizten Winterfloß erleben Unternehmen ein unvergleichliches Teamevent: privat, herzlich und so gemütlich, dass man den Alltag sofort vergisst“, sagt Liz Deim, Gründerin von Grillfloss.Berlin.

Exklusiver Hüttenzauber für Teams

Das Floß steht einer Firma oder Abteilung komplett exklusiv zur Verfügung. Hier können Mitarbeiter beim Schrottwichteln lachen, Ansprachen halten oder einfach gemeinsam genießen. Die urige Atmosphäre mit Holz, Wärme und festlicher Deko sorgt dafür, dass jede Firmenweihnachtsfeier unvergesslich wird.

Zwei festliche Varianten zur Auswahl

– Winterzauber mit Weihnachtsgans: 4-stündige Fahrt mit klassischem 3-Gang-Menü, Glühwein-Flatrate und Dessertbuffet – perfekt für traditionelle Betriebsweihnachtsfeiern.

– Adventszauber mit Glühwein: 2-3-stündige Fahrt mit Gebäck und Glühwein – ein lockeres, geselliges Teamevent oder auch Familienfeier im Advent.

Teambuilding in winterlicher Idylle

Die Fahrten starten im Borsighafen am Tegeler See. Während draußen die winterliche Stille über dem See liegt, erleben die Gäste an Bord wohltuende Wärme, Geborgenheit und echtes Weihnachtsgefühl – wie in einer gemütlichen Hütte am See, nur eben schwimmend.

Für kleine und große Weihnachtsfeiern

Das Winterfloß ERPEL bietet Platz für exklusive Gruppen bis 18 Personen. Für größere Teams oder ganze Abteilungen arbeitet Grillfloss.Berlin mit ausgewählten Partner-Schiffen zusammen – so wird jede Betriebsweihnachtsfeier zu einem stimmungsvollen Erlebnis.

