Scott Gainey ist neuer Chief Marketing Officer von Checkmarx

Erfahrener Cybersecurity-Marketing-Spezialist stellt ab sofort Weichen, um der steigenden Nachfrage an skalierbaren, autonomen AppSec-Plattformen Rechnung zu tragen

FRANKFURT, 3. Juli 2025 – Checkmarx, der Marktführer im Bereich autonomer Anwendungssicherheit, begrüßt mit Scott Gainey einen erfahrenen Marketing-Experten und Security-Insider als neuen Chief Marketing Officer. Gainey zeichnet in der neuen Position unter anderem für die globale Marketingstrategie, das Branding, das Messaging, die Kommunikation, die Demand Generation und die Entwicklung von Partner-Marketingstrategien bei Checkmarx verantwortlich. Ein zentrales Ziel ist es, in enger Zusammenarbeit mit Vertrieb und Partnern den Geschäftsausbau strategisch voranzutreiben – und Kunden so spürbaren Mehrwert zu liefern.

„Checkmarx setzt auf dynamisches Wachstum, und Scott Gainey bringt mit seinem breiten Erfahrungsschatz und seiner Erfolgsgeschichte im Marketing wachstumsstarker Unternehmen genau die Expertise mit, die wir jetzt brauchen“, erklärt Sandeep Johri, CEO von Checkmarx. „Mit unseren innovativen, marktführenden Produkten und einem engagierten Team auf der ganzen Welt haben wir uns bereits eine solide Marktposition gesichert. Mit Scott als CMO werden wir unsere Marke noch weiter stärken, die Nachfrage nach unseren Produkten gezielt ausbauen und so unsere Rolle als Marktführer im Bereich Anwendungssicherheit nachhaltig festigen.“

Gainey verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Marketing, unter anderem als CMO und in anderen Führungspositionen bei Technologie-Anbietern wie Palo Alto Networks, SentinelOne, Cisco Security und NetApp. Zuletzt verantwortete er als CMO bei Nile die Go-to-Market-Strategie für eine innovative Lösung, die mithilfe einer KI-basierten Netzwerkarchitektur Unternehmensnetzwerke vollständig als Service mit Zero-Trust-Security bereitstellt. Gainey erwarb seinen Bachelor of Science an der California Polytechnic State University, Humboldt. Darüber hinaus absolvierte er ein Studium im Bereich „Business and Leadership“ an der Stanford Graduate School of Business sowie bei der Thayer Leadership Development Group in West Point.

„Unsere Vision agentischer KI prägt die Zukunft der Anwendungssicherheit maßgeblich – umso spannender ist es für mich, gerade jetzt zu Checkmarx zu stoßen“, so Gainey. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam unseren Beitrag zur sicheren Softwareentwicklung künftig noch deutlicher am Markt sichtbar machen. Mit einem stetig wachsenden Kundenstamm und der richtigen Balance aus Innovation und Support untermauern wir unsere führende Position – und schaffen die Grundlage für den langfristigen Erfolg unserer Kunden.“

Über Checkmarx

Checkmarx bietet mit Checkmarx One die branchenweit schnellste und skalierbarste Plattform für autonome, KI-gestützte Anwendungssicherheit. Die Integration von autonomer AppSec in die gängigsten IDEs ermöglicht es Development-Teams, sicherere Anwendungen über Dutzende von DevOps-Pipelines hinweg termingerecht zu liefern. AppSec-Teams erhalten, was sie brauchen, und gleichzeitig können die Entwickler so arbeiten, wie sie es möchten. So verbessert Checkmarx One die Zusammenarbeit zwischen Security- und Development-Teams – und das von einer einheitlichen AppSec-Plattform aus. Unternehmen weltweit vertrauen auf Checkmarx, wenn es darum geht, mehr als sechs Billionen Codezeilen pro Jahr zu scannen, den ROI zu verdoppeln und die Entwicklerproduktivität bei Security-Tasks um 50 Prozent zu steigern. Checkmarx. Always Ready to Run.

