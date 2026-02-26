Scrive ernennt Erhard Wiese zum VP Market Development Germany

Scrive, ein führender Anbieter von Lösungen für elektronische Signaturen und digitalen Identitäten, hat Erhard Wiese mit Wirkung zum 5. Januar 2026 zum Vice President Market Development Germany ernannt. Mit dieser Personalie investiert der europäische Anbieter für elektronische Signaturen und digitale Identitäten massiv in sein Engagement im deutschen Markt und stärkt seine Präsenz in der DACH-Region.

Vom neuen Standort Berlin aus leitet Erhard Wiese das Deutschlandgeschäft und verantwortet die strategische Wachstumsplanung. In seiner Rolle als Vice President arbeitet er eng mit Teams aus den Bereichen Produkt, Innovation, Sales, Marketing und Customer Success zusammen und fungiert als zentrale Ansprechperson für strategische Kunden und Partner.

Die neu geschaffene, bereichsübergreifende Position ist Teil der europäischen Expansionsstrategie von Scrive. Die Ernennung folgt dem Vorbild erfolgreicher Besetzungen in anderen Schlüsselregionen des Unternehmens.

„Deutschland ist einer der wichtigsten strategischen Märkte für Scrive“, sagt Mads Rebsdorf, CEO von Scrive. „Es ist ein hochkomplexer Markt mit enormem Potenzial für die weitere digitale Transformation. Ein starkes Führungsteam vor Ort ist dafür unerlässlich. Erhard verfügt über eine einzigartige Kombination aus fundierter Marktkenntnis und der wertvollen Kundenperspektive, da er die Lösungen von Scrive bereits selbst intensiv genutzt hat.“

Vor seinem Wechsel zu Scrive war Erhard Wiese über mehrere Jahre in der IT-Beratung tätig, wo er komplexe Transformationsprogramme für deutsche Großkonzerne steuerte. In den vergangenen sechs Jahren leitete er unter anderem das Account-Team seiner Beratungsfirma und fungierte als externer Product Owner für Volkswagen Financial Services im Bereich elektronische Signaturen und Kundenidentifizierung. Dort war er maßgeblich daran beteiligt, Drittanbieterlösungen für digitale Identitäten – darunter Scrive – in mehreren europäischen Unternehmensbereichen von Volkswagen Financial Services zu integrieren.

„Ich konnte bereits auf Kundenseite intensiv mit Scrive zusammenarbeiten und habe aus erster Hand erfahren, wie entscheidend Vertrauen, Compliance und User Experience für Großunternehmen sind“, so Erhard Wiese. „Gleichzeitig hat mich die Flexibilität beeindruckt, mit der Scrive maßgeschneiderte Lösungen ohne hohen Integrationsaufwand ermöglicht. In Deutschland gibt es noch viel zu tun, um die Digitalisierung voranzutreiben. Ich freue mich darauf, die lokale Präsenz von Scrive auszubauen und unsere Kunden mit sicheren und benutzerfreundlichen Lösungen zu unterstützen.“

Scrive hat ein Büro in Berlin eröffnet, um die Präsenz in wichtigen europäischen Märkten auszubauen. Mit seinem Hauptsitz in Schweden agiert Scrive als europaweit tätiges Unternehmen und ist ein EU-zertifizierter Qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter (QTSP), der Organisationen mit sicheren, rechtskonformen digitalen Verträgen und Identitätsprüfungen unterstützen kann. Angesichts des wachsenden Kundenstamms in Deutschland übernimmt das Berliner Büro eine Schlüsselrolle: Es stärkt die Kundenbindung, liefert tiefere Markteinblicke und unterstützt lokale sowie regionale Initiativen. Zudem soll das Team im laufenden Jahr weiter ausgebaut werden.

Gegründet im Jahr 2010, ist Scrive heute führend im Bereich der Digitalisierung. Unternehmen weltweit nutzen die elektronischen Signatur- und Identifikationslösungen von Scrive, um ihre Dokumenten- und Vertragsprozesse zu automatisieren. So begleitet Scrive Organisationen jeder Größe durch Onboarding- und Signaturprozesse und unterstützt sie dabei, Sicherheit, Compliance, Datenqualität und das Nutzererlebnis zu verbessern. Mehr als 12.000 Kunden weltweit vertrauen auf Scrive, darunter Marktführer wie Pleo, DNB und BMW Financial Services. Scrive hat seinen Hauptsitz im schwedischen Stockholm und wird von Vitruvian Partners unterstützt. Weitere Informationen unter www.scrive.com .

