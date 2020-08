Searchmetrics besetzt zwei Schlüsselpositionen neu

Um Innovationen und Wachstum des Unternehmens voranzutreiben, wird Dr. Konstantinos Dolkas neuer CTO und Björn Darko zum VP Product befördert

Berlin, 21. August 2020 – Searchmetrics, Anbieter einer Search- und Content-Marketing-Plattform, ernennt zwei neue Führungskräfte, um die Produktinnovation zu beschleunigen und das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben. Dr. Konstantinos Dolkas tritt Searchmetrics ab Oktober als neuer Chief Technology Officer (CTO) bei und Björn Darko, der bereits seit drei Jahren für Searchmetrics tätig ist, wird zum VP Product befördert.

Es ist Searchmetrics” Vision, den E-Commerce für Marketer einfacher zu gestalten. Dafür arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, den Stellenwert der organischen Suche für die Steigerung von Traffic, Bekanntheit und letztlich auch Umsatz zu erhöhen. Mit Searchmetrics Insights, das erst kürzlich vorgestellt wurde, kann das Unternehmen seinen Kunden jetzt eine voll integrierte Suite anbieten, die die gesamte Bandbreite an Search-, Content- und Datenlösungen umfasst.

Sowohl Dr. Konstantinos Dolkas als auch Björn Darko werden sich darauf konzentrieren, die Innovationskraft des Unternehmens bei hoher Qualität, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit sicherzustellen, und damit alle Kunden – von KMU bis zu internationalen Konzernen im selben Maße unterstützen zu können.

Dr. Konstantinos Dolkas hält einen Doktortitel im Bereich Cloud Computing und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung, die er unter anderem in seiner Position als CTO bei Yilu, einem Mitglied der Lufthansa-Gruppe, und der Trecker GmbH gesammelt hat. Er besitzt ein tiefgreifendes Verständnis, was den Software Development Life Cycle sowie Software Engineering Best Practices und Richtlinien betrifft, einschließlich des Aufbaus und der Wartung skalierbarer Web- und Cloud-Architekturen. Aufgrund seiner Erfahrung aus großen und kleinen Unternehmenskontexten weiß er, wie man schnell und flexibel Kundenbedürfnisse umsetzen kann und gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit, Skalierbarkeit und Performance aufrechterhält.

“Searchmetrics verfügt über erstklassige Daten und technologische Lösungen und gehört deshalb zu den führenden Namen im Bereich Search- und Digitalmarketing”, sagt Dr. Konstantinos Dolkas, der neue CTO bei Searchmetrics. “Ich freue mich über die neue Herausforderung, auf diesem starken Fundament aufzubauen und gemeinsam mit dem Team die Produkte und das Geschäft des Unternehmens auf das nächste Level zu heben.”

Im Rahmen seiner Beförderung wird Björn Darko für die Definition und Umsetzung von Produktstrategien verantwortlich sein und dabei sicherstellen, dass diese dauerhaft den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. Er ist bereits seit über zehn Jahren im Bereich SEO tätig und tritt als Redner bei SEO- und Digitalmarketing-Events und Konferenzen auf. Vor seinem Eintritt bei Searchmetrics, wo er zuletzt die Digital Strategies Group (DSG) leitete, war er als Leiter SEO bei der Ringier AG und ricardo.ch tätig.

Björn Darko ergänzt: “Searchmetrics verfügt über die größte Datenbank eigener Search-Daten auf dem Markt. Das bietet uns bei der Arbeit für unsere Kunden enorme Vorteile. Mein Ziel ist es ab sofort, diese Daten noch besser zu nutzen und in unsere Produkte zu integrieren, um komplexe, digitale Marketingaufgaben und -entscheidungen für unsere Nutzer weiter zu automatisieren und zu vereinfachen.”

“Ich freue mich sehr, Konstantinos bei Searchmetrics willkommen zu heißen und Björn zu seiner Beförderung zu gratulieren. Konstantinos und Björn sind das perfekte Team, um die Innovation unserer Produkte und Dienstleistungen weiterhin voranzutreiben und unseren Kunden in Zukunft einen noch größeren Mehrwert zu bieten”, sagt Britta Mühlenberg, COO bei Searchmetrics.

Mit seinen Dienstleistungen und Software-Lösungen unterstützt Searchmetrics bereits Tausende Unternehmen weltweit, darunter führende Marken wie eBay, Siemens und Barclays. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Berlin, San Mateo, New York, London und Varadin (Kroatien) und zu den Investoren gehören unter anderem Iris Capital, Verdane Capital und Holtzbrinck Digital.

Über Searchmetrics

Searchmetrics macht Erfolg planbar. So können datenbasiert arbeitende Marketer ihre Search- und Content-Ziele nachhaltig erreichen. Das Unternehmen, seine Partner und Kunden sind davon überzeugt, dass Entscheidungen, die aufgrund von Daten getroffen werden, zu besseren Ergebnissen führen.

Searchmetrics wurde 2005 als digitale Agentur gegründet und hat sich zum globalen Anbieter einer Software-Plattform entwickelt, der zudem Daten und die Expertise anbietet, um Unternehmen zu mehr Online-Umsatz und einer höheren Brand Awareness zu verhelfen.

Die Ausrichtung auf Innovation hat Searchmetrics dabei geholfen, das Wachstum bekannter Marken wie eBay, Siemens und Zalando im wettbewerbsintensiven Online-Markt zu unterstützen. Weltweit haben bereits Tausende von Unternehmen von der Zusammenarbeit mit Searchmetrics und dem umfassenden Unternehmens-Portfolio an Daten, Software und Dienstleistungen profitiert.

Searchmetrics entwickelt innovative Lösungen, die den Herausforderungen der Online-Welt gerecht werden. Das Unternehmen liefert kundenorientierte Produkte und ergebnisfokussierte Beratung, die einen spürbaren Mehrwert für seine Kunden schaffen, sowie individuelle und skalierbare Daten anhand von On-Demand-Marktanalysen.

Weitere Informationen unter www.searchmetrics.com/de

