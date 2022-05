Sebastian Pink arbeitet an Psycho-Thriller namens „Juliette“ !

Immer wieder mal gibt es Neuigkeiten von Sebastian Pink. Wie wir heute berichten, arbeitet der Autor an einem Psycho-Thriller namens „Juliette“.

Laut Aussage des Autors wird er in den nächsten Tagen das Drehbuch zum Psycho-Thriller aufsetzen.

„Die Idee kam spontan und die spontanen Storys waren bisher immer meine besten. Die Storyline steht bereits. Jetzt werde ich das Drehbuch schreiben und danach werde ich „Juliette“ als Buch veröffentlichen. Ich denke, das Projekt wäre ein Mega Film. Aber wir haben ja noch einige andere Projekte, die wir verfilmen wollen. Alles kommt zu seiner Zeit. Ich bin immer dran, neue Geschichten als Drehbuch zu verfassen. Einige davon kommen dann auch als Buch auf den Markt“ erzählt Sebastian Pink.

Doch um was geht es in der Geschichte? Allzu viel hat der Autor noch nicht preisgegeben, außer das ein Mord geschieht und Juliette in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist. Fans von Sebastian Pink dürfen also gespannt sein, was er dieses mal wieder für eine Story parat hat.

Pink ist bekannt dafür, sich in verschiedenen Genres auszutoben. „Ich lege mich nicht fest in einem Genre. Ich habe Ideen für all mögliche Themen und werde diese nacheinander bearbeiten. Also langweilig wird mir mit Sicherheit nicht“ so der Autor.

Aktuelle Bücher von Sebastian Pink gibt es bei Amazon, Thalia, Hugendubel oder auch auf seiner Website unter www.sebastian-pink.de zu sehen.

Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland.

