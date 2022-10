Sebastian Pink bringt neuen Song namens „Wenn du bei mir bist“ raus!

Schon länger ist es her, dass Sebastian Pink einen Song rausgebracht hat. Demnächst soll es dann so weit sein: Zusammen mit Will Luke bringt er Ende des Jahres den Song „Wenn du bei mir bist“ raus. Der Song befindet sich laut Pink gerade in der Produktion.

„Der Song ist meinem Sohn Paul gewidmet, den ich über alles liebe. Ich habe auch noch einen weiteren Song im Kopf, den ich meinem größeren Sohn widmen möchte. Da ich mich mehr auf Bücher und Film konzentriere, habe ich natürlich nicht immer die Zeit neue Songs zu kreieren“ so Sebastian Pink.

Sebastian Pink hat bereits 6 Songs veröffentlicht, die er meistens seinen Kindern gewidmet hat. Der letzte Song kam Ende 2021 auf den Markt.

„Den fertig produzierten Song erwarte ich noch in dieser Woche. Ich bin schon sehr gespannt darauf“ erzählt Sebastian Pink weiter.

Vor kurzem drehte der Filmemacher seinen 2. Kurzspielfilm „The Way Home“, welcher sich gerade in der Postproduktion befindet.

Nähere Infos über Sebastian Pink gibt es unter www.sebastian-pink.de oder über www.movie-production.net

Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland.

