Sebastian Pink: Der Focus liegt mehr auf Filmproduktionen!

Vor kurzem erschien der 6. Band von Sebastian Pinks Kinderbuchreihe „Der kleine Paul“. Es wäre somit das 3. Buch, dass Pink für dieses Jahr auf den Markt gebracht hat. Im Vergleich zum Vorjahr sind es deutlich weniger Bücher, als man von dem Autor gewohnt ist.

„Mein Focus lag noch nie auf dem Bücher schreiben, sondern auf dem Drehbuch schreiben. Die meisten Geschichten, die als Buch herausgebracht wurden, gibt es auch als Drehbuch. Das ich aus einigen Drehbüchern normale Bücher gemacht habe, war Zufall. Filme drehen, das ist das, was ich will. Es ist immer sehr viel Aufwand, die Drehbücher als Bücher umzuwandeln. Dies nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und hält mich dann vom Schreiben neuer Drehbücher ab. Deshalb kommen auch weniger Bücher auf den Markt“ erzählt Sebastian Pink.

Das Sebastian Pink sich mehr aufs Filmemachen konzentrieren will, kann man ihm nicht verdenken, schließlich hat sein erster Kurzspielfilm „Memories“ bisher 35 Auszeichnungen erhalten und auch sein zweiter Kurzspielfilm „The Way Home“ soll bald erscheinen. Auch weitere Filmprojekte strebt Pink bereits an und ist mitten in der Planung drin.

Mehr Informationen über die Filmproduktionsfirma des Autors gibt es unter www.movie-production.net

Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland.

Kontakt

Movie.Production

Sebastian Pink

Mariannenthaler Straße 45

66280 Sulzbach

015254277219

autor-pink@web.de

http://www.movie-production.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.