Sebastian Pinks Kurzspielfilm „Miracle for Christmas“ feiert YouTube-Premiere am 14. Dezember 2023

Der preisgekrönte Kurzfilm „Miracle for Christmas“ von Filmemacher Sebastian Pink wird am 14. Dezember 2023 auf YouTube veröffentlicht. Der Film ist derzeit auf verschiedenen internationalen Filmfestivals zu sehen und hat bereits Auszeichnungen in Las Vegas, New York und Rom erhalten. Aktuell läuft der Film in Paris auf einem Festival und ist auch dort nominiert.

In dem Film spielen neben Sebastian Pink u.a. auch Ex-Unter uns Star Alica Hubiak und TV-Bösewicht Dirk Rabe mit. Pinks ältester Sohn Leon ist als Komapatient zu sehen, der kurz vor Weihnachten einen Unfall hat. Der emotionale Kurzfilm berührt mit seiner Geschichte über Liebe, Familie und Hoffnung.

Gedreht wurde der 3. Film von Filmemacher Sebastian Pink in der Cura-Med Süd-Warndt Klinik in Großrosseln.

Sebastian Pink, der auch das Drehbuch geschrieben hat, freut sich auf die Veröffentlichung des Films auf YouTube: „Ich bin sehr stolz auf ‚Miracle for Christmas‘ und kann es kaum erwarten, dass der Film einem noch größeren Publikum zugänglich gemacht wird. Ich hoffe, dass er die Zuschauer genauso berührt wie die Festival-Jurys.“

„Miracle for Christmas“ wird am 14. Dezember 2023 auf dem YouTube-Kanal von Movie.Production veröffentlicht.

Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.