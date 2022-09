Sebastian Pinks neuer Film befindet sich in der Postproduktion!

Anfang September war es für Filmemacher Sebastian Pink wieder so weit: Zusammen mit seinem Team drehte er seinen neuen Kurzspielfilm „The Way Home“. An nur einem einzigen Abend wurde der Film im Saarland abgedreht. Zurzeit befindet sich dieser in der Postproduktion.

Im neuen Film von Sebastian Pink soll gezeigt werden, wie gefährlich der nach Hause Weg heutzutage sein kann.

Sebastian Pink selbst ist als Hauptdarsteller mit an Bord des Films. Die weibliche Hauptrolle wird von Sarah Stork (bekannt aus Sturm der Liebe und Unter uns) gespielt.

„Es hat sehr viel Spaß gemacht, diesen Film zu drehen. Wir sind schon alle sehr auf das Endergebnis gespannt. Sobald der Film fertig ist, wird er auf diversen Filmfestivals angemeldet und kann dann auf die Reise gehen. Dieses mal haben wir einen tollen kurzen Thriller gedreht“ erzählt Sebastian Pink, der auch das Drehbuch zum Kurzfilm schrieb.

Wer mehr Informationen über die Produktionsfirma Movie.Production haben will, kann diese auf der Homepage unter www.movie-production.net einholen.

Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland.

