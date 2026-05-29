Sebastian Plingen moderiert das KAMEHA Lead360 Festival 2026 in Bonn – Deutschlands erlebnisorientiertestes Format für Führungskräfte

Schluss mit Frontalvortrag: Das Lead360 Festival revolutioniert die Führungskräfteentwicklung

Das KAMEHA Lead360 Festival setzt neue Maßstäbe für Schulungen und Seminare für Führungskräfte: Statt Frontalvortrag und Seminarraum erwartet 300 Young Leaders an zwei intensiven Festivaltagen ein ganzheitliches Lernerlebnis aus Keynotes, interaktiven Workshops und sportlichen Sessions – alles moderiert von einem der erfahrensten Veranstaltungsmoderatoren Deutschlands: Sebastian Plingen.

Am 31. August und 01. September 2026 verwandelt sich das Kameha Grand Hotel Bonn in einen einzigartigen Leadership-Raum, der Körper, Geist und Strategie zusammenbringt. Mit 10+ Workshops & Keynotes, 15+ Partner-Erlebnisstationen und einem Line-up aus Neurowissenschaftlern, Spitzensport-Experten und Wirtschaftsstrategen bietet das Festival ein Format, das es so in der deutschen Führungskräfteentwicklung noch nicht gegeben hat.

Sebastian Plingen – Die verbindende Stimme des Lead360 Festivals

Kein Festival steht und fällt so sehr mit seiner Moderation wie das Lead360. Umso bedeutsamer ist die Wahl: Sebastian Plingen, einer der vielseitigsten und profiliertesten Veranstaltungsmoderatoren Deutschlands, begleitet beide Festivaltage und gibt dem Format seine unverwechselbare Energie. Er ist Spielgestalter, Brückenbauer und Impulsgeber in einer Person – der ideale Gastgeber für ein Event, das Leadership nicht erklärt, sondern erlebbar macht.

Fast 20 Jahre Bühne – vom Sport zur Leadership-Kommunikation

Sebastian Plingen kommt aus dem Sport – und das sieht man ihm auf der Bühne an. Als Veranstaltungsmoderator mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung hat er Kongresse, Messen, Podiumsdiskussionen, Preisverleihungen und Sportveranstaltungen moderiert – für Unternehmen, Agenturen, Institutionen und die öffentliche Hand, vorwiegend in NRW und bundesweit.

2025 moderierte er mehrere Veranstaltungen für die Abteilung Sport & Ehrenamt in der Staatskanzlei des Landes NRW – darunter in der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in Brüssel und einen Ehrenamtsempfang von Ministerpräsident Hendrik Wüst im Rahmen der Rhein-Ruhr 2025 FISU World University Games.

Business-Podcast, Coaching, Connecting Voice

Neben der Bühne ist Sebastian Plingen Host des Business-Podcasts „Echte Verbindungen“, in dem er Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte aus Wirtschaft, Sport und Politik ins Gespräch bringt. Als Moderations- und Auftrittscoach begleitet er zudem Führungskräfte bei der Entwicklung ihres persönlichen Auftritts – für Veranstaltungen, Meetings und Panels. Sein Workshop „Jeder kann moderieren“ macht ihn zum inhaltlichen Brückenglied zwischen Festivalformat und Teilnehmererwartung.

Sebastian Plingen: „Führung und Moderation haben mehr gemeinsam, als man glaubt, denn wer moderiert führt: Beides lebt von Klarheit, Energie und echter Verbindung. Beim Lead360 Festival dürfen wir genau das gemeinsam erleben – und ich freue mich sehr, beide Festivaltage als Moderator zu begleiten.“

Die Workshops – Leadership wird körperlich erfahrbar

Das Herzstück des Lead360 Festivals sind die interaktiven Workshop-Sessions. Sie finden an beiden Tagen parallel statt – jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer wählt seinen persönlichen Schwerpunkt. Jeder Workshop folgt demselben bewährten Dreiklang:

01 ACTION – Körperlich dynamische Aufgabe: Leistungsdruck, Teamdynamik und Entscheidungsfindung unmittelbar im eigenen Körper erleben.

02 REFLEXION – Strukturierte Auswertung: Emotionen, Verhaltensmuster und Führungsimpulse bewusst machen und gemeinsam analysieren.

03 TRANSFER – Konkreter Übertrag auf den Führungsalltag: klare Handlungsprinzipien für den eigenen Leadership-Stil entwickeln.

Workshop-Schwerpunkte

Die Workshop-Sessions des Lead360 Festivals decken die vier zentralen Felder moderner Führungskompetenz ab: Selbstführung & innere Haltung, Wirksame Kommunikation & Präsenz, Entscheidungsstärke & Resilienz unter Druck sowie Teamdynamik & kollektive Leistung. Alle Schwerpunkte werden körperlich erfahrbar gemacht, reflektiert und direkt in den Berufsalltag übertragen.

Dieser Ansatz unterscheidet das Lead360 Festival fundamental von klassischen Führungsseminaren: Wissen wird nicht vermittelt – es wird erlebt, verankert und transformiert.

Keynotes – Impulse aus Neurowissenschaft, Strategie und Sport

Das Lead360 Festival vereint ein hochkarätiges Line-up aus Neurowissenschaft, Strategie und gelebter Sportpraxis.

Prof. Dr. Marcus Täuber (Neurowissenschaftler & Bestsellerautor) – Körper, Gehirn, Sport: neurobiologische Grundlagen für Fokus, Energie und mentale Leistungsfähigkeit.

Stephan Kalhamer (Diplommathematiker, ehem. Teamchef IFP Nations Cup 2011) – Mut mit Kalkül: Entscheiden unter Unsicherheit am Beispiel der Pokerstrategie.

Peter Seitel (Leadership & Supply Chain, Merck KGaA) – Vom Spielfeld in die Führungsetage: wie sportliche Prinzipien Führung und Teamarbeit im Business verändern.

FIT.WERK / IDIAG – Bewegungs- und Haltungsanalyse: objektives Screening, das Körper und Leistungsfähigkeit sichtbar verbindet.

Das Festival hinter dem Festival: Ellen Kamrad & Beate Lech

Das KAMEHA Lead360 Festival wurde von Ellen Kamrad (Eventagentur MEE Menschen – Emotionen – Erlebnisse, Köln) und Beate Lech (Eventagentur BLUE Beate Lech Unique Emotions, Köln) konzipiert – beide seit Jahren in der Arbeit mit Unternehmen und Führungskräften verwurzelt. Ihre gemeinsame Erkenntnis aus dieser Praxis: Klassische Fortbildungen für Führungskräfte reichen heute nicht mehr aus.

„Führungskompetenz entsteht nicht durch Checklisten oder Vorträge, sondern durch Erfahrung. Menschen entwickeln sich dann weiter, wenn sie Dinge selbst erleben, ausprobieren und reflektieren.“ – Beate Lech

Das Lead360 Festival versteht sich dabei nicht als einmaliges Event, sondern als langfristige Plattform für Austausch, Entwicklung und Vernetzung – mit dem Ziel, insbesondere in der Region Köln/Bonn neue Impulse für moderne Führungskräfteentwicklung zu setzen und eine Community aufzubauen, die Führung neu denkt und aktiv lebt.

Jetzt Festivalpass sichern – Teilnahme auf 300 Plätze begrenzt

Das KAMEHA Lead360 Festival richtet sich an Young Leaders, Nachwuchsführungskräfte, HR-Verantwortliche und alle, die Schulungen und Seminare für Führungskräfte neu denken wollen. Die frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Tickets & Anmeldung: www.guestone-events.de/young-leaders-in-motion

Website: www.lead360festival.de Tickets & Anmeldung

Datum: 31. August – 01. September 2026, Kameha Grand Hotel, Bonn

Mit ihrer Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse (MEE) bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

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