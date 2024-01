Sebastian Steinscherer begeistert beim Speaker Slam

Eine Vision von Bitcoin und Energie.

Beim diesjährigen internationalen Speaker Slam, der bereits in Metropolen wie München, Dubai, Miami, Hamburg und New York für Furore sorgte, trat der junge Bitcoin- und Energieexperte Sebastian Steinscherer ins Rampenlicht. Diese Veranstaltung, die eine Plattform für Redner aus 21 Nationen bot und weltweit ausgestrahlt wurde, zeichnete sich durch ihre sprachliche Vielfalt und die Intensität des Wettbewerbs aus. Auf zwei Bühnen traten die Teilnehmer gegeneinander an, darunter prominente Persönlichkeiten wie ein Handball-Europameister, ein deutscher Meister im Boxen und ein Europa-Juniorenweltmeister im Rennrodeln.

In einer beeindruckenden Darbietung von 240 Sekunden, in denen die Dezibel-Grenze von über 100 überschritten wurde, präsentierte Steinscherer seine Vision, wie Bitcoin und Energieeffizienz genutzt werden können, um das Klima zu schützen. Dieses Thema, das in der heutigen Zeit von höchster Relevanz ist, zeigt Steinscherers Expertise und Innovationsgeist.

Mit nur 21 Jahren hat Steinscherer sich bereits als Autor des ersten deutschsprachigen Buchs über Bitcoin und Energie etabliert und beweist damit sein tiefes Verständnis für diese komplexen Themen. Seine Teilnahme am Speaker Slam, zu dem eine Warteliste besteht und das von einem 45-köpfigen Team hinter den Kulissen unterstützt wird, unterstreicht seinen Status als einer der vielversprechendsten jungen Denker in diesem Bereich.

In seiner Präsentation auf einer solch internationalen und angesehenen Bühne zeigte Steinscherer nicht nur seine Expertise, sondern betonte auch die Wichtigkeit innovativer Ansätze im Umgang mit Bitcoin und Energiemanagement für den Umweltschutz. Als Finalist dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs und als Teil einer sorgfältigen Auswahl bestätigte Sebastian Steinscherer eindrucksvoll, dass er ein maßgeblicher Akteur in der Diskussion um die Zukunft von Bitcoin, Energieeffizienz und Klimaschutz ist.

Experte für Energie und Bitcoin Themen um die Zukunft noch nachhaltiger zu gestalten.

Kontakt

Sebastian Steinscherer

Judendorfweg 35

8101 Gratkorn

+436642427509



http://www.sebastiansteinscherer.com

Bildquelle: Foto: Justin Bockey