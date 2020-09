Secret Server wird mobil dank neuer Apps für iOS und Android

Um auch für remote-arbeitende Mitarbeiter nachhaltig Produktivität und Sicherheit gewährleisten zu können, ist die Privileged Access Management-Lösung Secret Server des PAM-Spezialisten Thycotic dank neuer nativer Apps für iPhone und Android ab sofort auch auf Mobilgeräten verfügbar.

Mobilgeräte werden für den Zugriff auf Unternehmensanwendungen immer beliebter, vor allem bei remote- bzw. unterwegs-arbeitenden Mitarbeitern. So verwendet laut einer Studie des Ponemon-Instituts bereits heute mehr als die Hälfte der Geschäftsanwender ihr persönliches Mobilgerät, um auf Unternehmensressourcen zuzugreifen. Da ein Großteil der Belegschaft aufgrund von COVID-19 auch weiterhin von zu Hause aus arbeitet, ist der mobile Zugriff für die Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität für immer mehr Unternehmen unerlässlich. Die neu veröffentlichten nativen Apps von Thycotic ermöglichen es Geschäftsanwendern, auf privilegierte Zugangsdaten zuzugreifen und sich mit diesen über ihr Mobilgerät bei Diensten und Anwendungen anzumelden. Sensible Systeme und Daten bleiben auf diese Weise geschützt, gleichzeitig werden Unterbrechungen der Produktivität verhindert.

“Heutzutage sitzen Mitarbeiter nicht immer an ihrem Schreibtisch und haben ihren PC oder Laptop vor sich, dennoch brauchen sie einen nahtlosen und sicheren Zugang zu Unternehmens-Tools und -Daten”, so Jai Dargan, Vice President of Product Management bei Thycotic. “Dank der neuen Apps können sie auch von unterwegs über ihre mobilen Geräte auf alle wichtigen Informationen zugreifen, ohne dabei das Enterprise-PAM dem Risiko einer Kompromittierung auszusetzen.”

Benutzer authentifizieren sich über ihr Mobilgerät mit Hilfe der integrierten Passwortverwaltungsfunktionen bei einer Secret Server-Instanz (on-premises oder Cloud). Wenn User mit ihrem eigenen Konto angemeldet sind, können sie durch die Ordnerstruktur des Secret Servers navigieren, um auf ihre Secrets zuzugreifen. Die mobilen Anwendungen von Secret Server können in wenigen Minuten installiert und konfiguriert werden. Eine intuitive anwenderfreundliche Benutzeroberfläche und ein einfacher Onboarding-Prozess sorgen für eine schnelle Akzeptanz, so dass Unternehmen ihre Cybersicherheit ausbauen und ihren ROI verbessern können.

Die neuen mobilen Anwendungen sind für Secret Server-Kunden ab sofort über den Apple Store sowie Google Marketplace verfügbar.

Thycotic ist ein führender Anbieter Cloud-fähiger Privilege Access Management-Lösungen. Mehr als 10.000 Unternehmen weltweit, von kleinen Firmen bis zu Fortune 500-Unternehmen, setzen auf die Sicherheitstools von Thycotic, um privilegierte Konten zu verwalten und vor Missbrauch zu schützen, eine Least Privilege-Strategie umzusetzen und Compliance-Richtlinien zu erfüllen. Indem das Unternehmen die Abhängigkeit von komplexen Sicherheitswerkzeugen hinter sich lässt und stattdessen Produktivität, Flexibilität und Kontrolle in den Vordergrund stellt, eröffnet Thycotic Unternehmen jeder Größe den Zugang zu effektivem Enterprise-Privilege Account Management. Hauptsitz von Thycotic ist Washington D.C. mit weltweiten Niederlassungen in Großbritannien, Deutschland und Australien. Weitere Informationen unter www.thycotic.com

