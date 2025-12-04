Securiton Deutschland stellt Weichen für die Zukunft

Wechsel in der Geschäftsführung zum 1. Januar 2026

Achern, 4. Dezember 2025 – Securiton Deutschland kündigt einen planmäßigen Wechsel an der Unternehmensspitze an. Nach insgesamt drei Jahrzehnten im Unternehmen, davon seit 2011 als Geschäftsführer, wird Horst Geiser die Leitung am 31. Dezember 2025 an seinen Nachfolger Volker Benz übergeben.

Der Übergang ist das Ergebnis eines frühzeitig initiierten und sorgfältig durchgeführten Nachfolgeprozesses. Ziel war ein nahtloser Wechsel, der Stabilität sichert und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens stärkt.

Erfolgreiche Amtszeit und kontinuierliches Wachstum

Unter der Führung von Horst Geiser hat sich Securiton Deutschland zu einer starken Marke im deutschen Sicherheitsmarkt entwickelt. Das Unternehmen konnte seine wirtschaftliche Leistung über viele Jahre hinweg kontinuierlich steigern und hat seine Unternehmenskultur, Organisationsstruktur und strategische Ausrichtung maßgeblich weiterentwickelt.

Geiser wird Ende 2026 in den Ruhestand treten. Bis dahin begleitet er den Übergang aktiv und steht seinem Nachfolger beratend zur Seite, insbesondere im Rahmen bereits laufender strategischer Projekte.

Volker Benz übernimmt zum 1. Januar 2026

Mit Volker Benz rückt ein langjähriger, erfahrener und im Unternehmen breit verwurzelter Führungsexperte an die Spitze. Benz begann vor 17 Jahren bei Securiton als Servicetechniker und absolvierte ein berufsbegleitendes Studium der Kommunikations- und Informationstechnik. Er durchlief seitdem verschiedene Stationen: vom Produktsupport über das Produktmanagement bis hin zur Leitung des Digital Office und Aufgaben im zentralen Strategieteam.

Benz konnte im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlprozesses überzeugen – einschließlich externer Begutachtung und Assessment. Er sieht große Potenziale in den bestehenden Geschäftsfeldern sowie Zukunftsthemen wie KRITIS, Digitalisierung, ERP-Modernisierung, neuen Geschäftsmodellen und im Ausbau von Industrie- und Behördenlösungen.

„Die Entwicklungsmöglichkeiten für unser Unternehmen sind enorm“, so Benz. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden die nächsten Schritte zu gestalten.“

Volker Benz, Jahrgang 1982, lebt in Kappelrodeck nahe der Unternehmenszentrale in Achern, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Begleitender Dialog mit der Belegschaft

Im zweiten Quartal dieses Jahres haben Horst Geiser und Volker Benz alle Standorte sowie die Unternehmenszentrale besucht. In persönlichen Gesprächen informierten sie über den Übergabeprozess und die anstehenden Entwicklungen innerhalb des Unternehmens.

Wertschätzung und Ausblick

Daniel Liechti, CEO der Securitas Gruppe Schweiz, zu der Securiton gehört, dankt Horst Geiser für seine langjährige, prägende Arbeit und gratuliert Volker Benz zur neuen Rolle: „Horst Geiser hat Securiton Deutschland zu einer wirtschaftlich starken und kulturell gefestigten Organisation entwickelt. Wir freuen uns, dass er uns weiterhin mit seiner Expertise begleitet. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass Volker Benz mit seiner breiten Erfahrung und seinem klaren Blick für Innovation die ideale Wahl für die Zukunft des Unternehmens ist.“

Mit dem geplanten Wechsel stellt Securiton Deutschland die strategischen Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung – mit Kontinuität, Erfahrung und einem starken Fokus auf Zukunftsthemen.

Über Securiton Deutschland

Securiton Deutschland mit Hauptsitz in Achern ist führender Systemanbieter und Anwendungsspezialist von Alarm- und Sicherheitssystemen mit einer Firmengeschichte von mehr als 45 Jahren. Die Experten sind spezialisiert auf elektronische Sicherheitslösungen „Made in Germany“. Die Lösungsvielfalt und das Applikations-Know-how an integrativen Gesamtsystemen für den Objekt- und Perimeterschutz zur Luft- und Bodensicherung reichen von vernetzten Brand- und Sonderbrandmeldesystemen zur Brandfrühesterkennung über Videosicherheitssysteme mit intelligenten Videoanalysen, hochmodernen Drohnensicherheitssystemen, Robotiksystemen zur Bestreifung und Aufklärung, Gefahren- und Einbruchmeldeanlagen, Zaundetektionslösungen und Zutrittskontrolle bis hin zu Sicherheitsmanagementsystemen. Dies alles dient Securitons oberstem Ziel: dem Schutz von Leben und Sachwerten.

www.securiton.de

SECURITON – Besonders. Sicher.

