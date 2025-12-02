Seegene Germany und Epitype setzen Kooperation fort

Seegene Germany und Epitype (vormals Oncgnostics) bündeln ihre Expertise für präzisere Krebsfrüherkennung

– Fortsetzung der Partnerschaft: Seegene Germany und Epitype bündeln ihre Expertise für die Krebsfrüherkennung.

– Neue Technologie: ScreenYu Gyn® ergänzt das Seegene-Portfolio mit epigenetischen Biomarker-Tests.

– Ziel: Präzisere Diagnostik, weniger unnötige Eingriffe, bessere Heilungschancen für Patientinnen.

DÜSSELDORF, 02. Dezember 2025 /PR-Gateway/ — Seegene Germany GmbH, gibt bekannt, dass die strategische Kooperation mit Epitype GmbH, dem Nachfolgeunternehmen der Oncgnostics GmbH nach deren Insolvenz, erfolgreich fortgeführt wird. Epitype, Teil der MDG Molecular Diagnostics Group, hat die Patente, die Produktionsstätte in Jena sowie das hochqualifizierte Kernteam übernommen.

Die Kooperation im Bereich der molekularbiologischen Krebsdiagnostik eröffnet neue Perspektiven für die gemeinsame Vermarktung von Tests zur Früherkennung gynäkologischer Krebsarten. Epitype bringt mit seinen epigenetischen Biomarker-basierten Technologien eine weltweit einzigartige Lösung in die Vorsorge gegen Gebärmutterhalskrebs ein. Diese Technologie ermöglicht eine präzise Analyse von DNA-Methylierungsmustern, die für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs charakteristisch sind und hat das Potenzial, die Vorsorgeprogramme grundlegend zu verbessern. Somit werden unnötige Eingriffe zu vermeiden.

ScreenYu Gyn® – Präzision in der Vorsorge

ScreenYu Gyn® ist die neue Generation der Gebärmutterhalskrebs-Diagnostik. Der Test nutzt einen einzigen hochspezifischen epigenetischen Marker, um zuverlässig zwischen harmlosen und behandlungsbedürftigen Veränderungen zu unterscheiden. Er eignet sich ideal für die automatisierte Laborverarbeitung und hilft, unnötige Eingriffe zu vermeiden, während er die Heilungschancen durch frühzeitige Diagnose verbessert.

„Wir sind stolz darauf, die Zusammenarbeit mit Epitype fortzuführen und unser bestehendes Multiplex-PCR-Diagnostik Produktportfolio durch diese epigenetischen Tests zu ergänzen. Gemeinsam schaffen wir Lösungen, die die Krebsfrüherkennung auf ein neues Niveau heben und die Versorgung von Patientinnen nachhaltig verbessern,“ so Dr. Lothar Kruska, Geschäftsführer der Seegene Germany GmbH.

„Mit Seegene haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Vision teilt: innovative Diagnostik für eine bessere Vorsorge und Therapie. Die Kombination unserer epigenetischen Expertise mit Seegene Technologien eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Prävention und Früherkennung von Krebs,“ sagt Martina Schmitz, Geschäftsführerin der Epitype GmbH.

Die Kooperation umfasst die Integration der Epitype-Diagnostiklösungen in das bestehende Seegene-Portfolio für den europäischen Markt. Ziel ist es, die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs durch den Einsatz molekularbiologischer Tests zu optimieren und damit die Heilungschancen für betroffene Frauen erheblich zu steigern.

Informationen zu Seegene Germany GmbH

Die Seegene Germany GmbH wurde 2017 als deutsche Tochterfirma der Seegene Inc., mit dem Hauptsitz in Seoul, Südkorea, gegründet. Die Firma ist weltweit führend in der molekularen Diagnostik mittels Multiplex Real-time PCR. Seegene hat 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von quantitativen Syndrom-PCR-Technologien.

Besuchen Sie Seegene.de und folgen Sie uns auch auf LinkedIn

Informationen zu Epitye

Die Epitype GmbH entwickelt auf Basis proprietärer epigenetischer Biomarker hochzuverlässige molekulare In-vitro-Diagnostiktests für Screening, Nachsorge und Therapieentscheidungen in der Krebsdiagnostik. Das Unternehmen ist aus der Oncgnostics GmbH hervorgegangen und gehört zur MDG Molecular Diagnostics Group.

Weitere Informationen: https://www.epitype.de/

Seegene (KQ: 096530) ist ein weltweiter Pionier bei der symptombasierten In-vitro-Diagnostik im Bereich der molekularen Medizin. Das Unternehmen leistet maßgebliche Forschungsarbeit, um Multiplex-Technologien für die Molekulardiagnostik zu entwickeln und Multiplex In-vitro-Diagnostika und Reagenzien herzustellen. Seegene“s Ziel ist es die Lebensqualität und Gesundheit der Menschen zu verbessern indem ein breiter Zugang zur Multiplex-Molekulardiagnostik geschaffen wird. Auf Basis seiner innovativen proprietären Technologien leistet Seegene einen maßgeblichen Beitrag, um kostengünstige und klinikfreundliche molekulardiagnostische Lösungen für Infektionskrankheiten, Genetik, Pharmakogenetik und Onkologie bereitzustellen. Die deutsche Firmentochter Seegene Germany ist seit 2016 in Düsseldorf ansässig. Weitere Informationen finden Sie unter Seegene.de

