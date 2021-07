seezeit-resort am Werbellinsee: Neustart nach Corona-Pause

Nach langer behördlicher Schließung durch die Pandemie eröffnete am 01. Juli 2021 die EJB wieder unter neuem Namen. Um die Vielzahl der neuen Angebote besser vermitteln zu können hat man sich im Team für einen aussagekräftigeren Namen entschieden – seezeit-resort am Werbellinsee ( www.seezeitresort.de).

Lange wurde auf den 01. Juli 2021 hingearbeitet – endlich durften wieder Gäste im Resort begrüßt werden. Obwohl Beherbergungen bereits seit dem 11. Juni erlaubt waren, hat sich das Resort zu einem späteren Start entschieden. Grund hierfür waren einige Arbeiten auf dem 105 Hektar großen Gelände, die noch abgeschlossen werden sollten.

Zur Neueröffnung wurden die Gäste am neuen Tresen der Rezeption empfangen – Mitarbeiter wie Gäste freuen sich, dass endlich wieder Leben auf das Gelände kommt und auch Stammgäste haben es sich nicht nehmen lassen einer der ersten Besucher zu sein. Bereits vor einigen Wochen eröffnete das neue Bistro an der hauseigenen Badewiese, das den Fokus auf frische und regionale Gerichte setzt. Nebenan wurde der neue Kiosk fertiggestellt, in dem sich unter anderem Kaffee- und Snackautomaten befinden und wo Strandutensilien für den Besuch an der hauseigenen Badewiese gekauft werden können. Die Spielplätze auf dem Gelände wurden durch neue Spielgeräte, besonders auch für Kinder unter 3 Jahren, ergänzt. Auch die erwachsenen Gäste können sich wieder im hauseigenen Wellnesshaus, der auszeit, auspowern. So bieten Frau Hellmann, Sport-, Wellness- und Freizeitmanagerin, und ihr Team wieder regelmäßig Fitnesskurse an – von Wassergymnastik im Werbellinsee bis hin zu Mobility und Yoga im Wellnesshaus.

Das seezeit-resort am werbellinsee ist ein Ort für Familienurlaube, Kurztrips über das Wochenende, einen Erlebnisurlaub für die ganze Familie oder einfach ein paar Tage ausspannen und es sich gut gehen lassen. Neben klassischen Unterkünften von Jugendherberge bis Hotel bietet das seezeit-resort weitere Möglichkeiten wie verschiedenste Sportstätten, ein breites Angebot an Fitnesskursen und das hauseigene Bistro am Strand.

Weitere Informationen:

https://www.seezeitresort.de

seezeit-resort am Werbellinsee

Lisa Budde

Joachimsthaler Straße 20

16247 Joachimsthal

Telefon: +49 (0)33363-6474

Fax: +49 (0)33363-6271

Email: marketing@ejb-werbellinsee.de

Internet: https://www.seezeitresort.de

Bildquelle: Foto Jan Arndt