SEF und PC Tutor sind sich einig: Zu einer digitalen Fertigung gehört auch eine digitale Verwaltung

Digitalisierung ganzheitlich denken

Limburg a.d. Lahn, 24. Oktober 2024 – Die Effizienz von Fertigungsunternehmen hängt heute stark von der Automatisierung und Digitalisierung ihrer Prozesse ab – sowohl in der Produktion als auch in anderen Bereichen wie der Verwaltung. Die PC-Tutor IT-Systemhaus GmbH, jüngstes Mitglied im SEF Smart Electronic Factory e.V., unterstützt Unternehmen dabei, Prozesse abteilungsübergreifend zu digitalisieren.

„Der Mittelstand und das produzierende Gewerbe sind oft in der Verwaltung erschreckend analog unterwegs. Während viele Überlegungen in die Digitalisierung von Produktionsprozessen fließen, was auch durchaus sinnvoll ist, kommt der Verwaltungsaspekt zu kurz – dabei liegen hier oft ungeahnte Potenziale, um bereits mit kleinen Hebeln große Wirkung zu erzielen“ erklärt Irina Grosch, Geschäftsleitung bei der PC-Tutor IT-Systemhaus GmbH.

PC-Tutor legt als Systemhaus den Fokus auf maßgeschneiderte Lösungen zur ganzheitlichen Digitalisierung betrieblicher Prozesse – insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen aus Handel und Industrie.

PC-Tutor implementiert Lösungen, die auf bewährten Technologien wie Sage 100 und Sage HR sowie eigenen Entwicklungen basieren, um jeden Prozessschritt – vom Einkauf über die Lagerverwaltung bis hin zum Personalmanagement und die Abrechnung – effizient zu digitalisieren und zu optimieren. Durch die umfassende Digitalisierung entstehen vernetzte Systeme, die eine nahtlose Kommunikation zwischen Abteilungen ermöglichen und Entscheidungsprozesse auf Basis von Echtzeitdaten unterstützen. Dies steigert die Flexibilität und Agilität von Unternehmen, reduziert Kosten und erhöht die Reaktionsfähigkeit in einem sich ständig verändernden Marktumfeld.

Ganzheitliche Digitalisierung kann Wettbewerbsvorteil sein

„Häufig hinkt die Verwaltung hinterher, weil der Fokus der Digitalisierung primär auf der Optimierung der wertschöpfenden Produktionsprozesse liegt. Die Automatisierung und Digitalisierung der Verwaltungsabläufe werden oft als weniger dringlich angesehen, da Ineffizienzen in der Verwaltung nicht so unmittelbar spürbar sind wie in der Produktion. Doch gerade hier liegt enormes Optimierungspotenzial“, sagt Irina Grosch.

Während sich in der Fertigung häufig repetitive Abläufe mit klaren Zielen automatisieren lassen, stellt die Digitalisierung der Verwaltung eine besondere Herausforderung dar, da sie vielfältige Abteilungen wie Personalwesen, Buchhaltung, Disposition und Auftragsmanagement umfasst, die unterschiedliche Anforderungen haben. Doch die Digitalisierung dieser und weiterer Prozesse ist entscheidend, um die Effizienz eines Unternehmens signifikant und nachhaltig zu steigern.

Hier setzt die PC-Tutor IT-Systemhaus GmbH an. „Unser Ansatz ist die ganzheitliche Betrachtung der Unternehmensprozesse. In Zeiten, in denen Geschwindigkeit und Agilität zählen, ist es kontraproduktiv, wenn Produktionsprozesse zunehmend digitalisiert werden, aber zum Beispiel Einkauf, Administration und Buchhaltung hinterherhinken. Warum soll man auf langwierige, versetzte Dispoabläufe warten, wenn Disposition und Artikel-Forecast praktisch auch in Echtzeit funktionieren? Nur wer durchgängig digitalisiert, kann sich mittelfristig einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten“ erklärt Irina Grosch.

Der integrative Ansatz deckt sich mit der Intention des SEF Smart Electronic Factory e.V. – ein Verein, der sich der Digitalisierung im Mittelstand verschrieben hat. Durch die Zusammenarbeit verschiedener Akteure und Disziplinen kann Domänenwissen zu Konzepten und Lösungen, die Prozesse ganzheitlich betrachten, gebündelt werden.

Der SEF Smart Electronic Factory e.V. ist ein im Jahr 2015 gegründeter Verein, der Industrie 4.0-fähige Lösungen – mit Fokus auf die Anforderungen des Mittelstandes – entwickelt. In der Smart Electronic Factory, eine Elektronikfabrik in Limburg a. d. Lahn, werden Industrie 4.0-Szenarien und -Anwendungen unter realen Produktionsbedingungen entwickelt und erprobt. Der Verein setzt sich aus verschiedenen Unternehmen sowie universitären Einrichtungen und Instituten zusammen. Zentrale Zielsetzung ist es, Unternehmen den Weg in die vierte industrielle Revolution zu ebnen. www.SmartElectronicFactory.de

