Segelurlaub: Deutsche sind Weltmeister im Frühbuchen

Boataround zeigt Segeltrends auf

Deutschlands Segler:innen beweisen sich als die am besten organisierten in ganz Europa: Durchschnittlich 194 Tage im Voraus buchen sie ihre Boote, wie aus den letztjährigen Buchungsdaten der Vermittlungsplattform Boataround hervorgeht. Last-Minute-Angebote spielten 2025 demnach kaum eine Rolle für den deutschen Segelurlaub – der zudem vor allem in der ruhigeren Nebensaison stattfindet.

Die Auswahl, die Boataround seinen Kund:innen bietet, umfasst gut 27.000 Boote in 105 Ländern der Erde. Von diesem mehr als zehn Jahre gewachsenen Angebot machten bislang über 120.000 Menschen aus über 90 Nationen Gebrauch. Tausende Buchungen deutscher User belegen die Voraussicht, mit der sie ihre Segelurlaube buchen: Mehr als ein halbes Jahr – im Schnitt genau 194 Tage – vor dem Ablegedatum werden die jeweiligen Traumboote bereits gesichert. Ein klarer Bonus, der sich daraus ergibt, ist die größtmögliche Auswahl an Yachten und die Option auf Frühbucherrabatte.

Zu Jahresbeginn buchen statt in der Hochsaison suchen

„Deutsche Segler:innen liegen mit dieser langen Buchungsfrist deutlich über dem internationalen Durchschnitt“, sagt CEO und Boataround-Mitgründer Pavel Pribis. Und tatsächlich spiele diese Strategie jenen in die Hände, die mit besonderen Wünschen und Ansprüchen an die Urlaubsplanung herangehen: „Wer eine bestimmte Yacht sucht, beispielsweise ein neueres Bavaria-Modell, sollte bis Weihnachten gebucht haben.“

Das gilt nicht nur für die Hauptsaison-Monate Juli und August, die vom deutschen Segel-Publikum, ohnehin eher gemieden werden: Nur 33 Prozent der deutschen Buchungen entfallen auf diese Zeit, während sich knapp zwei Drittel auf die Monate Mai und Juni bzw. September und Oktober aufteilen. Die Deutschen bevorzugen Wind und Ruhe gegenüber Hitze und Menschenmassen, lässt sich daraus schließen. Und diese Präferenz wird mit Buchungskosten unter dem europäischen Durchschnitt belohnt. So investieren Segler:innen aus Deutschland im Schnitt 2.465 Euro pro Buchung. Im Vergleich dazu liegen die südlichen Nachbar:innen in Österreich bei 2.802 Euro – ein Aufschlag von mehr als 13 Prozent.

Segelurlaub: Auch gerne mal in der Heimat

Ähnlich wie die Österreicher:innen zieht es auch die Mehrheit der Deutschen nach Kroatien. Jedoch liegt der Buchungsanteil dort bei fast 80 Prozent, während deutsche Buchungen nur zu knapp 38 Prozent auf Kroatien entfallen. An zweiter Stelle – und mit steigender Beliebtheit und 22 Prozent der Buchungen – segeln die Deutschen in Griechenland. Dass das Segelglück auch ganz nah liegen kann, ist vielen Menschen bewusst: Segeln in Deutschland liegt im Trend – mit 15 Prozent der Buchungen ist das eigene Heimatland tatsächlich auch das drittliebste Reiseziel der Segler:innen. Auf die eigenen Segelkompetenz wird dabei durchwegs etwas gehalten: Nur 1,5 Prozent der Buchungen umfassen einen professionellen Skipper – eine auch im internationalen Vergleich sehr niedrige Quote. Alleine mit der Familie: Die Crews, die via Boataround.com eingebucht werden, sind in der Regel klein, was tendenziell auf Familienurlaube der deutschen Segler:innen schließen lässt.

Über Boataround

Das international erfolgreiche Unternehmen wurde im Februar 2016 von Pavel Pribis und Jana Escher gegründet. Beide waren zuvor in unterschiedlichen Management-Positionen bei Booking.com. Ziel der GründerInnen war es, mit Boataround.com einen einfachen, transparenten und sicheren Buchungsprozess für die Miete von Segelyachten unterschiedlichster Größe und Ausstattung zu etablieren. Dabei wurde von Beginn an eine Bestpreis-Politik samt professionellem Kundenservice angesteuert. Bereits im April 2016 wurden über Navigo Yacht Charter die ersten 14 Boote freigeschaltet. Zwei Jahre später waren zahlreiche Partnerunternehmen mit gut 6.000 Booten online. Die Zahl der teilnehmenden Charterunternehmen liegt 2026 deutlich über 8.000. Auf der Plattform vermittelt Boataround heute fast 27.000 Boote in 105 Ländern. https://www.boataround.com

comm:unications consulting & services

Kontakt

comm:unications

Sarah Krasser

Wasagasse 6

1090 Wien

.



https://www.communications.co.at

Bildquelle: Boataround