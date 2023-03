Segway bringt Update für Navimow: VisionFence

VisionFence die KI gestützte Kamera für den Segway Navimow

Der VisionFence Sensor ist eine Kamera für alle Segway Navimow Rasenroboter. Die Kamera kann sehr einfach per Plug & Play in den Rasenroboter eingebaut werden. Das VisionFence Update ist für alle User, die den Navimow bereits in 2022 gekauft haben kostenlos. Im Fachhandel ist die Kamera für 299 Euro zu beziehen.

Funktionsweise Segway VisionFence

VisionFence ist eine Kamera mit Fischaugenobjektiv, die die direkte Umgebung des Navimow Rasenmäher Roboters während des Mähens aufnimmt und auswertet. Die Kamera erkennt nicht nur stehende Gegenstände, sondern erkennt auch Bewegungen. Der KI-gestützte Algorithmus wertet die Daten aus und sendet diese anonym in die Segway Cloud. In der Cloud werden die eingehenden Daten verarbeitet und für eine optimierte Navigation des Navimow verwendet. Die Folge daraus wird eine ständige Verbesserung der Navimow-Navigation sein.

Die Kamera filmt die Umgebung im Umkreis von 1,5 Metern. Der Sensor erkennt Gegenstände mit einem Durchmesser von größer 10cm.

Neue Möglichkeiten mit VisionFence

Der KI-gestützte Sensor für die Navimow Rasenmäher Roboter bietet folgende neue Möglichkeiten:

1.Hindernisse mit einem Durchmesser >10cm müssen nicht mehr als Sperrzone deklariert werden. Der Rasenmäher Roboter erkennt die Hindernisse über die Kamera und navigiert so automatisch um diese herum. Das ist ein besonderer Vorteil für kleine Tiere, wie Igel usw., die somit durch den Roboter nicht mehr gefährdet werden

2.Rasenflächen mit schlechter Satellitenabdeckung können in Zukunft größtenteils auch mit einem Segway Navimow Rasenroboter gepflegt werden. Die Kamera erkennt die Rasenkante und benötigt jetzt nicht mehr unbedingt durchgehende Satellitensignale für eine hervorragende Navigation.

3.Der neue Segway Rasenmäher Roboter erkennt nun auch Bewegungen, so dass der Mähroboter selbständig die Mäharbeiten einstellt, wenn Bewegung auf der Rasenfläche ist (z.B. wenn Kleinkinder spielen).

Der Navimow optimiert somit ständig seine Navigation aufgrund der neuen Daten, die die KI-gestützte Kamera über die Cloud liefert.

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Garten- u. Haushaltsgeräte, sowie Industriereiniger. Gegründet 1984 von Karl Häußler kümmern wir uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden. Neben unseren Produkten wie Rasenmäher Roboter und Dampfsauger bieten wir selbstverständlich auch den Kundendienst und den Service für unsere Geräte und Maschinen an. Wir sind immer bestrebt, die Haus- u. Gartenarbeit so einfach wie möglich zu machen. Mit den Rasenrobotern und Saugrobotern können bereits Mäh- und Saugarbeiten vollautomatisch erledigt werden.

