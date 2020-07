Sehgenuss und Hörgenuss Ermeding ab 03.08.2020 mit neuem Fachgeschäft für Augenoptik und Hörakustik in Mönchengladbach

Augenoptiker in 4. Generation mit erweitertem Angebot auf der Bismarckstraße 39-41

Mönchengladbach, 28.07.2020 – Ab 03.08.2020 wird Mönchengladbachs ältester Augenoptiker, Sehgenuss und Hörgenuss Ermeding, in einer neuen Ladenfläche auf der Bismarckstraße 39-41 in Mönchengladbach zu finden sein. Bereits seit 1897 ist Familie Ermeding mit ihrem Augenoptikfachgeschäft und seit 2015 mit ihrem Angebot auf dem Gebiet der Hörakustik in Mönchengladbach eine alteingesessene Marke und betreibt ein weiteres Fachgeschäft für Augenoptik in Rheydt.

“Nach 15 erfolgreichen Jahren auf der Albertusstraße sollte für uns das neue Jahrzehnt in größeren Räumlichkeiten und mit Augenoptik und Hörakustik unter einem Dach beginnen. Ganz nach dem Motto “Tradition mit Perspektive”. Die Corona-Pandemie hat unseren Plan um einige Monate nach hinten verschoben, aber wir sind stolz, dass es endlich soweit ist”, sagen Klara und Erich Ermeding, Inhaber und Optiker in der 4ten Generation.

160qm mit neuester Technik und Weingenuss

Auf insgesamt 160qm erwarten die Kunden neben dem umfangreichen Portfolio der Augenoptik und der Hörakustik auch das zusätzliche Angebot “Weingenuss bei Ermeding”. Eigens dafür wurde eine größere Küchenzeile eingebaut, damit Kunden bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein entspannt verweilen können. Im Bereich der Hörakustik bietet Ermeding das Messverfahren der MAGIC BOX™ als einziges Unternehmen in Mönchengladbach an.

“Wir möchten unseren Kunden ein Stück Genuss in einer Wohlfühlatmosphäre präsentieren. Deshalb ist Sehgenuss und Hörgenuss für uns auch durchaus mit einem guten Glas Wein verbunden”, beschreibt Klara Ermeding, die auch Geschäftsführerin der Sehgenuss GmbH ist .

Echtes Handwerk erleben

Sehgenuss Ermeding bietet Kunden eine große Auswahl hochwertiger Fassungen sowie die neueste Mess- und Zentriertechnik. Die Gläser aus regionaler Produktion in Viersen schleift der Familienbetrieb in der hauseigenen Werkstatt selbst ein – und Kunden können dabei jetzt auch den Augenoptikern über die Schulter schauen.

Zur Eröffnung hat das Ehepaar ein besonderes Eröffnungsangebot geschnürt. Kunden werden aufgrund der Hygiene- und Abstandsregelungen gebeten, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren. Die Öffnungszeiten sind Dienstag – Freitag von 11:00 – 18:00 Uhr und Samstag von 10:00 – 14:00 Uhr.

Die Sehgenuss GmbH ist ein Familienbetrieb, der seinen Ursprung im Jahre 1897 hat, als August Ermeding das erste Optikfachgeschäft in Mönchengladbach eröffnete. Erich Ermeding leitet das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau Klara Ermeding in nunmehr 4. Generation.

Über die Jahrzehnte entwickelte sich die Idee und auch das Angebot des ursprünglich gegründeten Unternehmens immer weiter bis schließlich die Sehgenuss GmbH gegründet wurde.

Die Sehgenuss GmbH bietet heute ein breites Spektrum modernster Brillen, eine eigene Abteilung für Hörakustik und zählt zu den umsatzstärksten inhabergeführten Optikern.

Als Fachbetrieb für hochwertige Brillengläser legt Ermeding den Fokus auf qualitative Gleitsichtbrillen.

Als zweites Standbein wurde im Jahre 2018 Brillen Regional gegründet, um Kunden auch über das Internet anzuziehen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Hier werden wie bei der Sehgenuss GmbH auch Premium-Gleitsichtbrillengläser angeboten, allerdings zu einem vergünstigten Preis, der durch optimierte Prozesse und eine reduzierte Auswahl an Fassungen ermöglicht werden kann.

Die Sehgenuss GmbH steht für Innovation, Kundenorientierung, die stetige Investition in neuste Mess- und Zentriertechnik, ausnahmslos hochqualifiziertes Personal und modernste Gläser. Die Gleitsichtgläser werden den langjährigen, regionalen Partner Wetzlich aus Viersen hergestellt, Die Gläser werden durch Ermeding selbst vor Ort geschliffen.

Weitere Informationen unter www.sehgenuss.de und www.brillen-regional.de

Kontakt

Sehgenuss GmbH Optik + Wein

Klara Ermeding

Bismarckstr. 39-41

41061 Mönchengladbach

02161 2478364

info@sehgenuss.de

http://www.sehgenuss.de

Bildquelle: Sehgenuss GmbH