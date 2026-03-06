„Sehr gut“ für estos ProCall 8

UCC-Lösung erhält Bestnoten im „connect professional“-Test

Starnberg, 04. März 2026 Die aktuelle Version 8.9.1 der UCC-Lösung ProCall von estos wurde von der ITK-Fachzeitschrift connect professional umfassend getestet und mit dem Prädikat „Sehr gut“ ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurde dabei die hohe Anwenderfreundlichkeit, die barrierefreie Gestaltung sowie die flexible Einsatzfähigkeit in Cloud- und On-Premises-Umgebungen.

In ihrem Fazit bescheinigt die Redaktion der Lösung eine „angenehme und effiziente Nutzung“ sowie „eine hohe Leistungsfähigkeit“. Das Einarbeiten gelinge schnell, die Barrierefreiheit des Webclients sei hoch und zudem zertifiziert. Positiv bewertet wurden außerdem das übersichtliche Journal zur strukturierten Nachbearbeitung aller Kommunikationsaktivitäten sowie das leistungsfähige Präsenz-Management.

Besonderes Lob für DSGVO-Compliance und Barrierefreiheit

Auch im Hinblick auf Datenschutz und Compliance wusste ProCall zu überzeugen: Laut Test entsprechen ProCall und die einzelnen Module den Anforderungen der DSGVO, die Cloud-Nutzung erfolge stets über Compliance-konforme Server in Deutschland oder Frankreich. Besonders für regulierte Branchen und den öffentlichen Sektor stellt dies einen wichtigen Aspekt dar.

„Die unabhängigen Tests der connect professional sind ein wichtiger Branchenindikator – und damit auch eine wertvolle Orientierungshilfe für unsere Partner und Kunden“, erklärt Christoph Scheuermann, Geschäftsführer Produktmanagement von estos. „Die externe Validierung hat uns sehr gefreut – auch, weil die Redaktion in ihrem Fazit ganz ausdrücklich die Stärken in den Bereichen Barrierefreiheit und Datenschutz hervorhebt. Mit diesem klaren Fokus empfiehlt sich ProCall nachdrücklich für Digitalisierungsprojekte in regulierten Branchen und im Public Sector.“

Seit mehr als 25 Jahren entwickelt estos Lösungen für Unified Communications und Computer Telephony Integration und zählt heute mit einer siebenstelligen Nutzerbasis zu den führenden Anbietern im deutschsprachigen Raum.

Der vollständige Testbericht ist abrufbar unter:

https://www.connect-professional.de/office-kommunikation/estos-procall-8-im-test-404313.html

Weiterführende Informationen zu ProCall unter https://www.estos.de/produkte/procall/

estos enables easy collaboration

Weiter, weiter, fertig! Stets dem Prinzip einer einfachen Installation und Inbetriebnahme folgend, entwickelt estos seit 1997 innovative Software-Lösungen. Prototypen für computergestützte Telefonie von damals sind über die Jahre zu bahnbrechenden Business-Produkten avanciert: So ermöglicht unter anderem das MetaDirectory die zentrale, standardisierte Kontaktdaten-Konsolidierung. Der vielfach ausgezeichnete CTI-Client ProCall bietet jeden Tag hunderttausenden Nutzer:innen grenzenlose Kommunikation und Kollaboration – sowohl On-Premises als auch in der Cloud. Erstklassigen Service und höchste Kundenzufriedenheit stellt das Unternehmen mit Hauptsitz in Starnberg über ein etabliertes Partner-Netzwerk in der gesamten DACH-Region sicher. Als Teil der STARFACE Group firmiert die estos GmbH seit 2025 unter dem Dach der börsennotierten Gamma Communications plc – einem führenden europäischen Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS). Seit Januar 2026 werden die estos Produkte und Lösungen über die Vertriebsgesellschaft Gamma Sales ( www.gammacommunications.de) vertrieben.

