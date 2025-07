SEHR GUT im Digital Photo „Fotoabzüge“ Test für allcop

Lindenberg im Allgäu, 24. Juli 2025

Die allcop hat in der aktuellen Ausgabe des renommierten Magazins Digital Photo (Ausgabe 08/25) mit einer Top-Bewertung im Test von Fotoabzügen überzeugt. Das Allgäuer Familienunternehmen erhielt von den Testern die Gesamtbewertung „SEHR GUT“ mit 4,5 von 5 möglichen Punkten. Besonders hervorzuheben sind die schnelle Lieferung, die sehr gute Abzugsqualität und der durchdachte Bestellprozess. In der Gesamtbewertung wurde allcop mit „4,5/5“ als sehr empfehlenswert eingestuft – ein weiterer Beweis für die Spitzenqualität und den exzellenten Service des Unternehmens.

Zitat Testbericht, Digital Photo Redaktion: „Schnelle Lieferung, eine sehr gute Qualität und eine durchdachte Bestelllösung im allcopSTORE. Prima!“

Details des Testberichts:

– Qualität (45%): 4/5

– Bestellprozess (25%): 4/5

– Lieferzeit (10%): 5/5

– Preis/Leistung (10%): 4,5/5

– Service (10%): 4,5/5

– Gesamtbewertung: SEHR GUT, 4,5/5

Neben der sehr guten Qualität und der schnellen Lieferung lobte die Redaktion besonders den unkomplizierten Bestellprozess und den Service von allcop. Das Unternehmen überzeugt nicht nur durch seine exzellente Foto-Abzugsqualität, sondern auch durch eine einfache und benutzerfreundliche Bestelllösung.

„Wir freuen uns sehr über die positive Rückmeldung im Test. Dieses Ergebnis spornt uns an, weiterhin höchste Qualität, guten Service und schnelle Lieferzeiten anzubieten.“, so Andreas Schätzle, CCO von allcop.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

Kontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

+49 8381 503-1919



http://www.allcop.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.