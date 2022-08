Seidenmatjes – der beste Stoff von Friesenkrone

Matjesgenuss kompromisslos zeitgemäß

Der beste Matjes, den es je von Friesenkrone gab: Das traditionsreiche Fischfeinkost-Unternehmen aus Marne überrascht ab Oktober seine Profikunden mit einem besonderen Matjes, der perfekt zu heutigen Geschmacksvorlieben passt. Der innovative Seidenmatjes von Friesenkrone ist aromatisch, salzmild, zart wie kein anderer und mit ausgeprägt gleichmäßiger Marzipan-Optik.

Junge Matjesfans gewinnen

Die Neuerfindung des Matjes ist ein großer Schritt, um das Produkt Hering für jüngere und anspruchsvollere Zielgruppen attraktiv zu machen. Der Name „Seidenmatjes“ signalisiert eine neue Qualitätsstufe im Premiumbereich. „Wir zielen mit dem „besten Stoff von Friesenkrone“ auf jüngere Gastronomen, die mit diesem Produkt einen Garanten für Qualität und Erfolg auf der Speisekarte haben werden“, so Friesenkrone-Vertriebsleiterin Sylvia Ludwig. „Die bisherigen Heringsgenießer finden sich in Deutschland vorwiegend in der älteren Generation, deshalb verjüngen wir das Produkt Hering und verleihen ihm einen zeitgemäßen Appeal in Optik, Konsistenz und Geschmack.“

In der nördlichen Nordsee daheim

Anspruchsvolle Tischgäste werden die Geschichte hinter dem natürlich gesunden Produkt zu schätzen wissen. Daher wird Seidenmatjes ein Exklusivprodukt für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung sein. Der Hering für Friesenkrone Seidenmatjes stammt ausschließlich aus Fängen auf der Vikingbank, einer unter dem Meeresspiegel liegenden Sandbank in der nördlichen Nordsee zwischen den Shetlandinseln und Norwegen. Die beste Fangsaison dauert nur rund drei Wochen im Juni und Juli. Größe, Fettgehalt und Textur sind dann optimal für die Veredelung, nur so bekommt das Heringsfleisch seinen unvergleichlichen Schmelz, der Friesenkrone Seidenmatjes einzigartig macht.

Nachhaltig, zertifiziert und ernährungsbewusst

Die Rohware wird an Land filetiert, enthäutet und gefrostet, bei Friesenkrone im Werk schonend behandelt und gereift. Seidenmatjes hat einen niedrigen Salzgehalt zwischen drei und vier Prozent. Er eignet sich für ausgewogene Ernährungswünsche, ist nachhaltig, MSC-zertifiziert und reich an wertvollen Inhaltsstoffen wie Omega-3-Fettsäuren, Mineralien wie Jod und Selen sowie Vitaminen.

Zwei Sorten Seidenmatjes

Den neuen Friesenkrone Seidenmatjes gibt es in zwei Sorten: Seidenmatjes Natur und Seidenmatjes mit feiner Rauchnote. Die 600-Gramm-Packungen enthalten jeweils 15 Filets á 40 Gramm. Die Seidenmatjesfilets sind einzeln portionierbar und kommen ohne Öl aus. Frische Ideen und Informationen zu Friesenkrone Seidenmatjes finden sich auf Facebook und Instagram sowie unter www.friesenkrone.de

Dort, wo der Wechsel von Ebbe und Flut das Leben bestimmt, ist Friesenkrone zu Hause. Das Marner Unternehmen schreibt hier Kapitel für Kapitel an seiner über 115-jährigen Geschichte. Eine erfahrene Crew aus rund 250 Beschäftigten hält das 1904 gegründete Familienunternehmen stets auf Erfolgskurs. Fisch ist für Friesenkrone ein Geschenk der Natur, das mit Liebe handwerklich veredelt wird. Bereits bei der Rohware prüfen Mitarbeiter Qualität und Verarbeitung persönlich vor Ort. So erfüllt das Familienunternehmen die eigenen hohen Ansprüche an Qualität und Zertifizierung ebenso wie die Wünsche von Gastronomen und Caterern. Ob Filets und Happen oder Marinaden, Salate und Saucen – am Anfang steht immer der direkte Kontakt zum Verwender. Der erfahrene Fischfeinkost-Experte beherrscht sein Handwerk aus dem Effeff und begeistert mit hochwertigen und innovativen Rezepturen. „Aus Liebe zum Fisch“ zeichnet sich Friesenkrone als Vorreiter in der Kategorie Fischfeinkost aus.

