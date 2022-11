Seidenmatjes gewinnt Seafood Star 2023

Der beste Matjes von Friesenkrone überzeugt Jury

Gewinner des Seafood Stars für das „Beste Fischprodukt 2023“ in der Kategorie Matjes und Marinaden ist Seidenmatjes von Friesenkrone: Zum 15. Mal wurden im November die besten Fischhändler und innovativsten Fischprodukte gesucht, um sie beim Fischwirtschafts-Gipfel in Hamburg mit dem Seafood Star 2023 auszuzeichnen.

„Ein toller Erfolg für unser neues Produkt Seidenmatjes“, so Sylvia Ludwig, Vertriebsleiterin GV bei Friesenkrone, zur Auszeichnung mit dem Seafood Star. „Das Konzept um den besten Stoff von Friesenkrone ist aufgegangen. Bereits der Name signalisiert eine neue Qualitätsstufe im Premiumbereich.“ Die Neuerfindung des Matjes ist für Friesenkrone ein großer Schritt, um das Produkt Hering für jüngere und anspruchsvollere Zielgruppen attraktiv zu machen.

Friesenkrone Seidenmatjes passt perfekt zu heutigen Geschmacksvorlieben: Er schmeckt aromatisch, salzmild und ist ausgesprochen zart. Außerdem überzeugt Seidenmatjes mit einer ausgeprägt gleichmäßigen Marzipan-Optik.

Die Besucher des Fischgipfels konnten sich am Stand von Friesenkrone von den Talenten des Seidenmatjes überzeugen. Spitzenkoch Jürgen Kettner hat den Gästen trendige kulinarische Köstlichkeiten kredenzt, Elfriede Appeldorn von Friesenkrone hat klassisch-bodenständige Gerichte zum Verkosten gezaubert. Informationen zu Friesenkrone Seidenmatjes finden sich auf Facebook und Instagram sowie unter www.friesenkrone.de

Dort, wo der Wechsel von Ebbe und Flut das Leben bestimmt, ist Friesenkrone zu Hause. Das Marner Unternehmen schreibt hier Kapitel für Kapitel an seiner über 115-jährigen Geschichte. Eine erfahrene Crew aus rund 250 Beschäftigten hält das 1904 gegründete Familienunternehmen stets auf Erfolgskurs. Fisch ist für Friesenkrone ein Geschenk der Natur, das mit Liebe handwerklich veredelt wird. Bereits bei der Rohware prüfen Mitarbeiter Qualität und Verarbeitung persönlich vor Ort. So erfüllt das Familienunternehmen die eigenen hohen Ansprüche an Qualität und Zertifizierung ebenso wie die Wünsche von Gastronomen und Caterern. Ob Filets und Happen oder Marinaden, Salate und Saucen – am Anfang steht immer der direkte Kontakt zum Verwender. Der erfahrene Fischfeinkost-Experte beherrscht sein Handwerk aus dem Effeff und begeistert mit hochwertigen und innovativen Rezepturen. „Aus Liebe zum Fisch“ zeichnet sich Friesenkrone als Vorreiter in der Kategorie Fischfeinkost aus.

Firmenkontakt

Friesenkrone Feinkost

Lissa Jonetat

Alter Kirchweg 18

25709 Marne

04851 8030

Marketing@friesenkrone.de

http://www.friesenkrone.de

Pressekontakt

MARA Redaktionsbüro

Marion Raschka

Rheinstraße 22

7687070 Kandel

07275/5047

marion.raschka@t-online.de

http://www.mara-redaktion.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.