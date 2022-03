Seifenpulver – die ökologische Alternative

Hochwertige Körperpflege für umweltbewusste Verbraucher mit Seifenpulver

Immer mehr Menschen interessieren sich für Themen wie die Reduktion von CO2 und Low Waste. Auch im Haushalt und bei ihrer täglichen Körperpflege möchten umweltfreundliche Verbraucher heute weniger Abfälle, etwa durch Einwegprodukte, produzieren. Beim Seifenpulver von Jolu wird das Wasser erst nachträglich durch den Kunden hinzugefügt. Dieses Vorgehen hat gleich eine ganze Reihe von Vorteilen: So wird etwa automatisch das Transportgewicht der Seife verringert. Die angerührte Seife hat durch die Zugabe von mehr oder weniger Wasser auch genau die Konsistenz, die der Verbraucher am angenehmsten findet. Die angerührte Seife lässt sich bequem in einen Seifenspender einfüllen, etwa in die wiederverwendbare Duschgelflasche von Jolu. Diese besteht zu 100 Prozent aus Biokunststoff und wurde aus Zuckerrohr hergestellt, enthält also keine Mineralöle und ist vollständig recyclingfähig.

Seifenpulver von Jolu – ökologisch hochwertig und sanft pflegend

Das Seifenpulver von Jolu enthält keine Silikone, Parabene, Microplastik oder Palmöl. Es ist biologisch abbaubar. Die hochwertigen Inhaltsstoffe der zertifizierten Naturkosmetik sind vegan und wurden nicht an Tieren getestet. Die Seife ist pH-neutral, rückfettend und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Je nach gewählter Duftrichtung wirkt das Seifenpulver beruhigend oder stimulierend.

Seifenpulver: Nachhaltigkeit vom Anbau bis zum Versand

Nicht nur bei den Inhaltsstoffen des Jolu Seifenpulvers legt der Hersteller größten Wert auf Nachhaltigkeit. Auch bei der Verpackung kommen nur recyclebare Materialien zum Einsatz. Laut Carina Benkert, Geschäftsführerin von Jolu Naturkosmetik, sieht sich der Hersteller in der Verantwortung sowohl der Natur als auch den Menschen gegenüber. So bezieht Jolu Naturkosmetik die Rohstoffe ohne Zwischenhändler direkt vor Ort zu Fairtrade Preisen und unterstützt vorzugsweise soziale Projekte. Der Kontakt zu den Produzenten verläuft dabei auf Augenhöhe. Bei der Fertigung in Deutschland setzt Jolu Naturkosmetik unter anderem auf die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Diakonie Stavenhagen und den Peene Werkstätten in Demmin.

Jolu steht für handgefertigte und natürliche Kosmetik mit Rohstoffen aus möglichst nachhaltigem Anbau. Ganz besonderen Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und Erzeugern gelegt. Denn nur durch den fairen Umgang mit Natur und Mensch können hochwertige Produkte entstehen.

