Seit 9 Jahren fairste Konditionen

Die Lohi ist und bleibt auch im Jahr 2026 der fairste Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands. In der aktuellen Studie von FOCUS MONEY und dem Analyseinstitut ServiceValue erhält die Lohi zum neunten Mal in Folge nicht nur die Gesamtnote „sehr gut“, sondern auch in allen vier Einzelkategorien – Leistungsumfang, Service, Beratungsqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis – die Bestnote und überzeugt damit auf ganzer Linie.

Eine Investition, die sich auszahlt

Gerade beim Thema Steuern stellt sich für viele die Frage nach dem Gegenwert. Die Ergebnisse der Studie zeigen: Die Lohi bietet ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Transparent kommunizierte und sozial gestaffelte Mitgliedsbeiträge stehen einem umfassenden Leistungspaket gegenüber: von der Beratung über die Erstellung der Steuererklärung bis zur Abwicklung mit dem Finanzamt. Für einen fairen Mitgliedsbeitrag profitieren Mitglieder im Gegenzug von einer professionellen Betreuung und häufig auch von spürbaren Steuererstattungen. Eine Investition, die sich für viele auszahlt, nicht nur finanziell, sondern auch in Form von Rechtssicherheit und Zeitersparnis.

Gut beraten, rundum betreut

In der täglichen Arbeit zeigt sich, was die Auszeichnung bestätigt: Mitglieder schätzen die fachliche Kompetenz der Mitarbeitenden, die individuelle Beratung und praxisnahen Steuertipps. Die Lohi nimmt sich Zeit, die persönlichen Lebensumstände ihrer Mitglieder zu verstehen – eine wichtige Grundlage, um optimale steuerliche Lösungen zu finden. Im Service überzeugt der Verein ebenfalls. Ob gute Erreichbarkeit, reibungslose Kontaktaufnahme oder verlässliche Rückmeldungen – all das sorgt für ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit. Die Kombination aus Fachwissen und persönlicher Betreuung macht den Unterschied.

Fairness messbar gemacht

Grundlage der Auszeichnung ist eine umfangreiche Online-Befragung, bei der mehr als 2.100 Mitglieder ihre Erfahrungen mit insgesamt 22 Lohnsteuerhilfevereinen bewertet haben. Über 2.300 Einzelurteile flossen in die Analyse ein. Untersucht wurden zentrale Aspekte wie Leistungsangebot, Beratung, Service und Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Methodik ist klar definiert: Nur wer überdurchschnittlich abschneidet, erhält die Note „Gut“. Für ein „Sehr gut“ müssen die Anbieter sogar über dem Durchschnitt dieser Spitzengruppe liegen. Die Lohi erreicht dieses Niveau in allen Bereichen – ein deutliches Signal für konstant hohe Qualität.

Stabil an der Spitze der Lohnsteuerhilfevereine

Die Untersuchung zeigt: Der Wettbewerb unter den Lohnsteuerhilfevereinen ist anspruchsvoll, doch nur wenige Anbieter erreichen dauerhaft eine Topposition in allen Kategorien. Die Lohi gehört erneut zu diesem Kreis und bestätigt ihre Position als Mehrjahressieger. In einem Umfeld, in dem viele Menschen Unsicherheiten bei der Steuererklärung haben, gewinnt Vertrauen zunehmend an Bedeutung. „Neben Steuergerechtigkeit ist es unser Anspruch, dass sich die Menschen bei uns gut aufgehoben fühlen – fachlich wie persönlich“, betont der Vorstandsvorsitzende der Lohi, Jörg Gabes.

Quelle: FOCUS-MONEY Nr. 8/2026

Die Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.) mit Hauptsitz in München wurde 1966 als Lohnsteuerhilfeverein gegründet und ist in rund 300 Beratungsstellen bundesweit aktiv. Mit mehr als 700.000 Mitgliedern ist der Verein einer der größten Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Die Lohi zeigt Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären – im Rahmen einer Mitgliedschaft begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG – alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen.

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