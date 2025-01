Seit mehr als 30 Jahren ein voller Erfolg: SpardaWeihnachts-Benefizaktion 2024 geht zu Ende

Insgesamt 50.000 Euro wurden im Rahmen der alljährlichen SpardaWeihnachts-Benefizaktion an Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche gespendet. Die Spendensumme geht zu gleichen Teilen an drei soziale Einrichtungen in Nürnberg, Fürth und Erlangen: das Don Bosco Jugendwerk Nürnberg, die Lebenshilfe Fürth e. V. und den Förderverein Familienstützpunkt Büchenbach-Süd e. V. in Erlangen

Nürnberg/Fürth/Erlangen – Seit mehr als 30 Jahren gibt es die SpardaWeihnachts-Benefizaktion der Sparda-Bank Nürnberg eG bereits. Mit ihr setzt die nordbayerische Genossenschaftsbank ein Zeichen für lokale Einrichtungen, die sich der Hilfe Bedürftiger verschrieben haben. Zwischen 6. November 2024 und 12. Januar 2025 kamen dank der Großzügigkeit der Menschen in der Region in diesem Jahr insgesamt 50.000 Euro zusammen. Mit der Aktion unterstreicht die Genossenschaftsbank ihr soziales Engagement und zeigt, wie wichtig Solidarität gerade in diesen Zeiten ist. Der Spendenerlös wird in Kooperation mit der Initiative „Freude für alle“ der Nürnberger Nachrichten zu gleichen Teilen an Einrichtungen in Nürnberg, Fürth sowie Erlangen verteilt. In diesem Jahr werden das Don Bosco Jugendwerk Nürnberg, die Lebenshilfe Fürth e. V. und der Förderverein Familienstützpunkt Büchenbach-Süd e. V. aus Erlangen mit jeweils 16.666 Euro bedacht und so bei ihrer Arbeit unterstützt. Für Stefan Schindler, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Nürnberg, ist die ungebrochene Solidarität ein besonderer Grund zur Freude: „Was in mehr als 30 Jahren mit der SpardaWeihnachts-Benefizaktion geschaffen wurde und wird, zeigt, wie eng die Menschen in der Region zusammenhalten und zusammenstehen, wenn es darauf ankommt. Diese Art von gelebtem Miteinander ist uns als Genossenschaftsbank eine echte Herzensangelegenheit.“

Hilfe, die direkt vor Ort ankommt

Die Gesamtsumme der gesammelten Spenden kommt direkt denjenigen zugute, die die Zukunft der Region gestalten – alle drei Einrichtungen setzen sich insbesondere für die Bildung von Kindern und Jugendlichen ein. Das Don Bosco Jugendwerk Nürnberg kümmert sich mit dem Projekt „Stellwerk – Hilfe für entkoppelte junge Menschen“ um junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, die sich aus der Gesellschaft zurückgezogen haben. Stellwerk bündelt verschiedene Unterstützungsleistungen und bietet eine umfassende Infrastruktur sowie intensive Beziehungsarbeit. Die Lebenshilfe Fürth e. V. richtet sich mit ihrem Angebot an Menschen mit geistiger oder anderer Behinderung. Mit einem inklusiven Kindergarten und zwei Heilpädagogischen Tagesstätten bietet sie individuelle Förderung für unterschiedliche Altersstufen. Beim Förderverein Familienstützpunkt Büchenbach-Süd e. V. in Erlangen können Kinder, Jugendliche und junge Mütter mit Unterstützungsbedarf an vielfältigen Freizeitaktivitäten teilnehmen. Außerdem hat der Förderverein sportpädagogische sowie musiktherapeutische Projekte im Programm.

Für alle ein Gewinn

Mit einer Beteiligung an der Weihnachtsaktion sicherten sich die Spenderinnen und Spender zusätzlich zu der guten Tat die Chance auf einen von 50 attraktiven Preisen. Für je 5 Euro Spende gab es ein Los – die Gewinnchance erhöhte sich also gleichzeitig mit der Spendensumme. Am 22. Januar 2025 standen die Gewinnerinnen und Gewinner fest. Als Hauptpreis gab es einen Reisegutschein im Wert von 2.500 Euro für einen nachhaltigen Urlaub. Dem zweiten Platz winkte ein Jahresabo einer regionalen Gemüsebox, die alle zwei Wochen nach Hause geliefert wird. Bis zum 50. Platz wurden attraktive Dankeschön-Gewinne vergeben. „Die Preise im Rahmen der SpardaWeihnachts-Benefizaktion sind nicht nur als Anreiz gedacht. Wir wollen vielmehr die Gelegenheit nutzen, uns von Herzen bei den Menschen bedanken, die mit ihrem Einsatz anderen helfen, die weniger Glück haben“, betont Stefan Schindler.

Die 1930 gegründete Sparda-Bank Nürnberg eG ist die größte genossenschaftliche Bank in Nordbayern und mit 13 Filialen und 8 SB-Centern in der gesamten Region vertreten. Heute ist die Sparda-Bank Nürnberg eG eine Direktbank mit Filialen; das heißt, sie verbindet die Vorteile einer Direktbank (günstige Konditionen und einfache Abwicklung) mit den Vorteilen einer Filialbank (qualifizierte und persönliche Beratung). Als eines der ersten Unternehmen der Branche ist die Genossenschaftsbank seit 2021 klimaneutral. Die Sparda-Bank Nürnberg hat insgesamt rund 200.000 Mitglieder. Die Bilanzsumme der Bank betrug 2023 5,3 Milliarden Euro. Als sozial-ökologische Genossenschaftsbank unterstützt sie ihre Mitglieder in den vielen Bereichen beim Einstieg in eine nachhaltigere Lebensführung. Im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung leistet die Sparda-Bank einen wichtigen Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum in der Region. 95 % der Eigenanlagen hat die Sparda-Bank bereits nachhaltig investiert. Bis 2025 soll die 100 %-Quote erreicht sein.

Bildquelle: Sparda-Bank Nürnberg