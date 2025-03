Seit vielen Jahren an Bord – DENIOS ehrt seine Jubilare

Feierstunde fürs Jubiläums-Quartett: Bei der DENIOS SE in Bad Oeynhausen sind vier Mitarbeiter geehrt worden, die schon lange für das Unternehmen aktiv sind. Der Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit hat in einer großen Feierstunde diejenigen hochleben lassen, die bereits zwischen 25 und 35 Jahren bei DENIOS beschäftigt sind.

Michael Boldt konnte die Glückwünsche zu seinem Silberjubiläum entgegennehmen, seit 25 Jahren hält er dem Unternehmen die Treue. Sein Werdegang begann als Industriemeister für den Bereich Lufttechnik, später übernahm er den Bereich Gefahrstofflagertechnik. Seit Jahren ist er für die Leitung der Lackierung zuständig, außerdem leistet er als verantwortlicher Meister in der Endmontage hervorragende Arbeit. Des Weiteren hat er sich auch an den internationalen Standorten von DENIOS engagiert – durch Support in der Produktion, unter anderem in China und derzeit in den USA.

Oliver Hagemann blickt auf sein 30-jähriges Jubiläum bei DENIOS zurück und wurde bei der Feierstunde dafür geehrt. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat er nicht nur den Wandel der Technologie miterlebt – er hat auch aktiv dazu beigetragen, dass das Unternehmen in der Lage ist, moderne und effiziente Lösungen anzubieten. Seine Stationen umfassen die Bereiche Konstruktion, Entwicklung, CAD-Administration und SAP-Variantenkonfiguration, die er maßgeblich mit aufgebaut hat.

Ebenfalls seit 30 Jahren arbeitet Oliver Tacke für das Bad Oeynhausener Familienunternehmen. Er stieg in den Vertriebsinnendienst ein und sammelte dort seine ersten Erfahrungen, bevor er nach einigen Jahren in den Außendienst wechselte. Inzwischen ist Herr Tacke ein wichtiger Kontakt für die Kolleginnen und Kollegen der internationalen Standorte von DENIOS und zudem ein erfahrener SAP-Mitarbeiter für den Vertrieb.

Noch einmal fünf Jahre mehr kann Ralf Gaus für sich verbuchen, sein 35-jähriges Jubiläum wurde gefeiert. „Tue das, was dir Spaß macht, mit Begeisterung – dann vergehen die Jahre wie im Flug“, so bilanziert Ralf Gaus seine bisherige Laufbahn bei DENIOS. Er hat das von ihm betreute Sortiment stetig erweitern können und damit auch seinen Beitrag zu wirtschaftlich guten Zahlen geleistet. Darüber hinaus war Ralf Gaus auch in Übersee aktiv, wo er in den USA das Sortiment strategisch erweitert und optimiert hat.

Firmengründer und Managing Director Helmut Dennig hat alle vier DENIOS-Mitarbeiter jetzt in einer Feierstunde geehrt: „Wir freuen uns, dass Sie alle schon seit so langer Zeit ein Teil des Unternehmens sind. Gerade in Zeiten wie diesen ist es etwas ganz Besonderes, so viele Jahre in ein und demselben Unternehmen tätig zu sein. Ich sage ganz herzlich Danke für Ihre Treue und freue mich, wenn unser gemeinsamer Weg auch in den kommenden Jahren so erfolgreich weitergeht.“

Als Anerkennung bekamen alle Mitarbeiter bei der Jubiläumsfeier neben Urkunden auch Geschenke überreicht: Es gab Geld-Prämien bzw. kleine Goldbarren – als Symbol für eine wertvolle und glänzende Leistung nach so vielen Jahren Treue zu DENIOS.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

