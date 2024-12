Selbständigkeit als Motor für Innovation und Demokratie

Mit dem Founder Journey-Angebot unterstützt Holger Hagenlocher auch im Jahr 2025 Existenzgründende und Startups

Die Förderung von Unternehmertum ist nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern bildet auch das Fundament für gesellschaftliche Innovation und demokratische Stabilität. Mit diesem Leitgedanken baut Holger Hagenlocher, Unternehmensberater und Inhaber der Digitalagentur iccento web solutions, sein Beratungsangebot für Existenzgründer:innen und Startups im kommenden Jahr weiter aus.

Selbständigkeit – Freiheit und Verantwortung vereint

Der Schritt in die Selbständigkeit ist mehr als nur der Aufbau eines eigenen Unternehmens – er bedeutet Freiheit, Eigenverantwortung und die Chance, eigene Ideen zu verwirklichen. Gleichzeitig leistet Unternehmertum einen wesentlichen Beitrag zur Gesellschaft, indem es Innovationen vorantreibt, Arbeitsplätze schafft und wirtschaftliche Stabilität fördert.

„Selbständigkeit erfordert Mut und Durchhaltevermögen, bietet jedoch auch die einzigartige Möglichkeit, aktiv die eigene Zukunft und die unserer Gesellschaft zu gestalten“, erklärt Holger Hagenlocher. „Gerade in Zeiten des Wandels ist Unternehmertum ein entscheidender Faktor für eine lebendige Demokratie.“

Unterstützung für Gründer:innen im Jahr 2025

Mit seinem Beratungsangebot unterstützt Holger Hagenlocher Existenzgründer:innen auf ihrem Weg in die Selbständigkeit. Die Plattform Founder Journey (https://founder-journey.de) bietet umfassende Beratung, individuelle Coachings und praxisnahe Workshops. Von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung erhalten Gründer:innen professionelle Begleitung.

Besonderer Fokus liegt 2025 auf praxisorientierten Formaten wie den Founder Walks ( https://founder-walks.de). Diese informellen Netzwerktreffen kombinieren Bewegung in der Natur mit wertvollen Impulsen und Erfahrungsberichten rund um das Thema Unternehmertum. Sie bieten eine ideale Plattform für den Austausch von Ideen und die Erweiterung beruflicher Netzwerke.

Founder Walks im Jahr 2025:

8. Mai 2025 – Überlingen

3. Juli 2025 – Überlingen

24. Juli 2025 – Singen/Htw.

25. September 2025 – Singen/Htw.

Weitere Founder Walks sind in Planung. Interessierte Kommunen können sich gerne mit Holger Hagenlocher in Verbindung setzen: E-Mail: info@founder-walks.de .

Kostenlose Gründungsberatung durch Gutscheine

Für Gründungsinteressierte aus Baden-Württemberg besteht die Möglichkeit, ein kostenloses Gründungspaket über den Gründungsgutschein-BW zu buchen. Darüber hinaus können Gründungsinteressierte, die momentan arbeitslos sind (Agentur für Arbeit) oder Bürgergeld beziehen (Jobcenter), ein kostenloses Gründungscoaching über die AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine) erhalten. Mehr Informationen hierzu gibt es im kostenlosen Erstgespräch ( https://founder-journey.de).

Einladung zum kostenlosen Erstgespräch

Interessierte, die den Schritt in die Selbständigkeit wagen oder ihr bestehendes Geschäft weiterentwickeln möchten, haben die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren ( https://founder-journey.de). Hier können individuelle Herausforderungen besprochen und konkrete Ansatzpunkte für die Unternehmensentwicklung identifiziert werden.

Impulsnachmittage für Gründungsinteressierte

Als Existenzgründungskoordinator für Singen aktiv Standortmarketing organisiert Holger Hagenlocher regelmäßig Impulsnachmittage im Rahmen des Netzwerks Existenzgründung Singen. Diese Veranstaltungen bieten Gründungsinteressierten die Möglichkeit, praxisnahe Einblicke zu erhalten, Netzwerke zu knüpfen und wertvolle Impulse für die eigene Gründung zu gewinnen.

Selbständigkeit stärkt Gesellschaft und Demokratie

Unternehmertum ist nicht nur wirtschaftlich relevant, sondern auch ein gesellschaftlicher Stabilisator. Eigenverantwortliches Handeln fördert Innovationskraft und unternehmerische Freiheit. Es schafft Rahmenbedingungen, in denen demokratische Werte wie Meinungsfreiheit, Vielfalt und soziale Verantwortung gelebt werden.

„Gründer:innen sind Gestalter der Zukunft. Sie tragen durch ihre Innovationskraft und ihren Mut zur Veränderung entscheidend zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft bei“, betont Hagenlocher.

Founder Journey – Startup- und Existenzgründungsberatung bietet ein kostenloses Online-Erstgespräch für Gründungsinteressierte sowie eine Existenzgründungsberatung und ein Gründercoaching, die an den Standorten Singen am Hohentwiel sowie Esslingen am Neckar durchgeführt werden.

Die Beratung orientiert sich bezüglich des Ablaufs an der „Gründungsreise“ (Founder Journey).

Kostenlose Beratungs- und Coachingangebote sind über den Gründungsgutschein-BW/Steinbeis-EXI und die AVGS der Agenetur für Arbeit und des Jobcenters möglich.

https://founder-journey.de

