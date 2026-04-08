Selbstbestimmt wohnen im Alter:

VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. gibt Orientierungshilfe

Berlin, 09.04.2026 – Wie möchten wir im Alter leben? Diese Frage bewegt immer mehr Menschen. Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Wohnen: Selbstbestimmt handeln im Alter“ unterstützt die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. in Zusammenarbeit mit dem Land Nordrhein-Westfalen und der Landesseniorenvertretung NRW ältere Verbraucherinnen und Verbraucher dabei, frühzeitig die Weichen für ein sicheres und komfortables Zuhause zu stellen.

Die eigenen vier Wände sind im Alter die Basis für Eigenständigkeit und Lebensqualität. Doch ist die aktuelle Wohnsituation langfristig? Ob Barrierefreiheit, neue Wohnformen oder technische Assistenzsysteme, die Möglichkeiten sind vielfältig, erfordern aber Planung.

„Selbstbestimmung im Alter beginnt bei der Gestaltung des Wohnumfelds“, so die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. „Unser Ziel ist es, Kompetenzen zu stärken, damit Seniorinnen und Senioren informierte Entscheidungen treffen.“

Auftakt und neue Begleitbroschüre

Den Kern der Initiative bilden die interaktiven Verbraucherforen, die am 27.03.2026 zusammen mit dem Seniorenrat Essen in Essen-Altenessen gestartet sind. Weitere Termine in Nordrhein-Westfalen folgen über das Jahr. Passend zum Auftakt der Reihe veröffentlicht der Bundesverband eine neue, kostenlose Begleitbroschüre. Das Heft bietet praktische Checklisten und fundierte Informationen zu Themen wie:

– Seniorenkredite, Immobilienverrentung sowie Nebenkosten und Verträge.

– Pflegeleistungen und ambulanter Unterstützung im Alltag.

– Wohnraumanpassungen, Wohnformen und digitale Assistenzsysteme.

Die Broschüre steht ab sofort im Bereich Materialien kostenfrei zum Download bereit: www.verbraucher60plus.de/medien/materialien/.

Interaktive Angebote der Online-Akademie

Hause Ergänzend zu den Präsenzveranstaltungen in NRW bietet der Fachbereich 60plus bundesweit digitale Formate an. In der Online-Akademie können sich Interessierte bequem von zu aus informieren und direkt mit Experten und Expertinnen ins Gespräch kommen.

Alle Termine für die Online-Vorträge sowie Informationen zu weiteren Themenfeldern wie Gesundheit, Ernährung und Internetsicherheit finden Sie auf dem Portal: www.verbraucher60plus.de.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

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