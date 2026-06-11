SELBSTBESTIMMT WOHNEN? IM EIGENEN ZUHAUSE!

Wie Sie Ihr Zuhause fit für die Zukunft machen

Berlin, 10. Juni 2026. Das eigene Zuhause ist weit mehr als nur ein Ort zum Wohnen – es ist ein Lebensmittelpunkt, der Sicherheit und Geborgenheit bietet. Doch mit den Jahren ändern sich die Anforderungen an die eigenen vier Wände. Wer heute vorausschauend plant, sichert sich langfristig seine Selbstbestimmung. Im neuen Themenheft „SELBSTBESTIMMT WOHEN? – IM EIGENEN ZUHAUSE!“ gibt die VERBRAUCHER INITIATIVE wertvolle Orientierungshilfe: von der Immobilienfinanzierung über barrierefreie Umbaukonzepte bis hin zum Aufbau einer unterstützenden Nachbarschaft.

Dazu Caprice Twumasi Ankrah, Referatsleitung „Verbraucher60plus“ bei der VERBRAUCHER INITIATIVE: „Viele Menschen schieben das Thema Wohnraumanpassung vor sich her, weil sie es mit komplizierten Baustellen oder dem Verlust von Lebensqualität verbinden. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Frühzeitige Planung schafft Freiheit. Unser neues Heft zeigt, dass barrierefreies Wohnen modern und ästhetisch sein kann und wie man durch clevere Strategien, vom klugen Finanzierungsmodell bis zum smarten Nachbarschaftsnetzwerk, lange selbstständig im eigenen Heim leben kann.“

Das Themenheft nimmt die Leserinnen und Leser an die Hand und lotst sie durch ein komplexes Umfeld. Ein Schwerpunkt liegt auf dem kritischen Blick auf Finanzprodukte wie den Immobilien-Teilverkauf oder die Leibrente, bei denen Verbraucherinnen und Verbraucher genau hinschauen sollten. Ergänzend dazu erläutert das Heft, wie bauliche Barrieren durch modernes „Universal Design“ unauffällig und stilsicher abgebaut werden können, ohne dass ein „Klinik-Look“ entsteht.

Leserinnen und Leser erhalten eine kompakte Übersicht zu Förderprogrammen wie den Zuschüssen der Pflegekasse oder der KfW-Bank und lernen ihre rechtlichen Ansprüche als Mieter oder Eigentümer kennen. Ein besonderes Kapitel widmet sich der „Caring Community“ und zeigt, wie soziale Vernetzung im Quartier zur Sicherheit beiträgt. Abschließend gibt es Tipps zu smarten, technischen Helfern die den Komfort erhöhen, ohne dabei die Datensicherheit zu vernachlässigen.

Das neue Themenheft „SELBSTBESTIMMT WOHEN? – IM EIGENEN ZUHAUSE!“ umfasst 16 Seiten und richtet sich an alle, die ihr Zuhause aktiv für die Zukunft rüsten möchten. Es kann unter www.verbraucher.com bestellt oder als PDF heruntergeladen werden.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

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