Seminar Banking für Berater und Quereinsteiger 02/26

Das Online-Seminar: Kompakt, praxisnah & zukunftsorientiert vom 24.-25. + 27.02.2026. Frühbucherbonus bis 02.02.26 nutzen!

Das erwartet Sie

In drei intensiven Seminartagen (2 + 1) erfahren Sie:

– wie Banken organisiert sind und gesteuert werden

– welche Kernprozesse und Produktwelten entscheidend sind

– was Regulatorik, Risikomanagement und Basel-Rahmenwerke wirklich bedeuten

– welche Rolle KI, IT & Digitalisierung aktuell spielen – und künftig spielen werden

– wohin sich Banken bis 2035 entwickeln, welche Chancen und Risiken es gibt

Begriffe, Abläufe und Zusammenhänge werden verständlich erklärt, durch echte Usecases, interaktive Sessions und Praxisbeispiele vertieft und durch aktuelle Themen wie KI, DORA und die 8. MaRisk-Novelle ergänzt.



Zielgruppe / Ideal für:

– Berater im Umfeld von Banken und Finanzdienstleistern

– IT-Professionals und IT-Beratungshäuser mit Projekten in Banken

– Quereinsteiger im Bankenumfeld

– Banker, die ihr Wissen strukturiert auffrischen möchten

Themenschwerpunkte

– Struktur & Aufgaben von Banken

– Der deutsche Bankenmarkt im Überblick

– Aufbauorganisation & Kernprozesse

– KPIs & Gesamtbanksteuerung

– Bankenaufsicht & Regulatorik (inkl. DORA)

– Retail Banking: Kreditvergabe mit Scoring & Wertpapierberatung

– Firmenkundengeschäft & Investmentbanking

– Risikomanagement (Basel IV)

– Zukunft der Banken 2035: KI, Digitalisierung, Automatisierung

Rahmen & Infos

– Termin: 24.-25. + 27.02.2026

– Format: Live-Online-Seminar via Webex

– Uhrzeit: jeweils 9:00 – 17:00 Uhr (inkl. Pausen und Zeit für Q&A)

– Interaktiv: Breakout-Sessions, Q&A, Umfragen

Preis:1.995 EUR zzgl. MwSt. bei Buchung bis 02.02.2026 (Frühbucherpreis); danach 2.215 EUR zzgl. MwSt.

Vorteile für Teilnehmende

– Kompaktes Grundlagenwissen für fundierte Gespräche mit Banken

– Direkter Transfer in die Beratungspraxis durch Praxisfälle und Anekdoten

– Teilnahmezertifikat & Begleitmaterial inklusive

– Spannend aufbereitet durch Trainer mit echter Bankerfahrung

Der Weiterbildungsspezialist aus München hat sich auf die Finanzbranche und Dienstleister der Finanzindustrie spezialisiert. Zum Qualifizierungsangebot zählen rund 27 bankfachliche Seminare, die in zwei- bis fünftägigen Trainings von erfahrenen Dozenten durchgeführt werden. Die Seminare finden Online und als Präsenzveranstaltung statt. 11 Seminarthemen werden auch in Englisch angeboten. Der Anbieter legt dabei größten Wert auf Praxiserfahrung und methodisches Know-how seiner Trainer.

Neben der vollumfänglichen Darstellung einer Bank, zählen zahlreiche Spezialseminare rund um die Themen Regulierung, Risikomanagement, Meldewesen, Bankenrechnungslegung und Bonitätsprüfung zum Angebot.

Die Seminare werden in der Regel als sog. Inhouse-Veranstaltung durchgeführt, so dass sie auf den Kunden individuell zugeschnitten werden können.

Der Inhaber, Günter Keilhammer, Bankbetriebswirt (BA) ist seit mehr als 30 Jahren in der Finanzbranche tätig und bietet seit 1997 Bankweiterbildung im In- und Ausland an. Er blickt zurück auf 17 Jahre Erfahrung in der Deutschen Bank sowie 5 Jahre Industrieerfahrung als Leiter Group Treasury bei dem börsennotierten Maschinenbauer Süss MicroTec.

Fast 20 Jahre war er als Aufsichtsrat in einem IT-Unternehmen aktiv und veröffentlichte zum Thema Bonitätsprüfung und „Praxiswissen Bankrecht“ im Frankfurt School Verlag.

Zu den Kunden zählen Finanzdienstleister aus allen Bankgruppen inklusive den Großbanken sowie zahlreiche Berater der Finanzindustrie sowie IT-Dienstleister, die für die Branche tätig sind.

Kontakt

Keilhammer Consulting & Training – Günter Keilhammer

Jutta Oppermann

Rotdornweg 35

82024 Taufkirchen

089 37061319



http://www.keilhammer-consulting.de

