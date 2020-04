Seminar Consult Prohaska startet E-Learning-Akademie

Das Wiener Trainings- und Beratungsunternehmen bietet künftig auch offene Live-Online-Trainings zum Themenkomplex E-Learning sowie Online-Training und -Coaching an.

E-Learning Akademie” – unter diesem Label bietet das Wiener Trainings- und Beratungsunternehmen Seminar Consult Prohaska fortan Live-Online-Trainings zum Themenkomplex E-Learning sowie Online-Training und -Coaching an. Damit reagiert das unter anderem auf die Aus- und Weiterbildung von selbstständigen und firmeninternen Trainern und Coaches spezialisierte Unternehmen auch auf die bedingt durch die Corona-Krise stark gestiegene Nachfrage nach Qualifizierungsangeboten im Bereich computer- und -netzgestütztes Lernen, Coachen und Kommunizieren seitens der Personen, die in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung tätig sind. Vielen von ihnen wurde, laut Sabine Prohaska, der Inhaberin von Seminar Consult Prohaska, ausgelöst durch die Corona-Krise endgültig bewusst, dass “die digitale Transformation der Wirtschaft auch vor der Personalentwicklung der Unternehmen und somit auch vor ihrem Beruf nicht Halt macht”. Entsprechend groß sei aktuell ihr Interesse in diesem Bereich eventuell vorhandene Know-how- und Kompetenz-Defizite rasch zu schließen.

Dieses Ansinnen spiegelt sich im Programm der E-Learning Akademie wider. Es besteht weitgehend aus Angeboten, die in der Regel aus ein bis zwei 90-minütigen Live-Online-Trainings bestehen. So wird unter anderem ein aus zwei Sessions bestehendes Live-Online-Training mit dem Titel “Live Online Trainings professionell durchführen” angeboten. Der Titel eines weiteren 90-minütigen Online-Trainings lautet: “Wie bringe ich mein Seminar schnell online?”. Ebenfalls im Programm enthalten ist ein Live-Online-Training “Online Coaching und Supervision”.

Andere Angebote befassen sich mit den Tools, die beim Online-Trainieren und -Kommunizieren sowie virtuellen Zusammenarbeiten zum Einsatz kommen. So stehen auch Online-Trainings mit den Titeln “Umfragetools Slido & Mentimeter”, “Digitale Pinnwand Oncoo & Padlet” sowie “Kollaboratives Arbeiten: Zoom Gruppenräume & Edupad” im Programm.

Deutlich umfangreicher ist die Ausbildung zum Blended-Learning-Trainer, die Seminar Consult Prohaska ebenfalls unter dem Dach der E-Learning Akademie anbietet. Hierbei handelt es sich weitgehend um die Blended- Learning-Trainer-Ausbildung für deren Konzept und Realisierung Seminar Consult Prohaska vor zwei Jahren vom BDVT mit dem “Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching 2018/2019″ – in Gold” ausgezeichnet wurde.

Wie diese Trainerausbildung wurden auch die meisten anderen Angebote der E-Learning Akademie nicht ausgelöst durch die Corona-Krise neu entwickelt, Vielmehr wurden sie, wie die Wirtschaftspsychologin Sabine Prohaska betont, schon mehrfach firmenintern bzw. im Auftrag von Unternehmen durchgeführt. Aufgrund der bedingt durch die Corona-Krise stark gestiegenen Nachfrage von Einzelpersonen nach entsprechenden Trainings zog das Unternehmen den ursprünglich für den Herbst geplanten Start seiner offenen Online-Trainings zum Themenkomplex E-Learning und Online-Training jedoch ein halbes Jahr vor. Außerdem bündelte es die Angebote primär aus administrativen Gründen unter dem Label “E-Learning Akademie”.

Nähere Infos über die Online-Angebote der E-Learning Akademie und über das Trainings- und Beratungsunternehmen Seminar Consult Prohaska finden Interessierte auf der Webseite www.seminarconsult.at

Das Trainings- und Beratungsunternehmen seminar consult prohaska besteht seit dem Jahr 2000 und wird von Mag. Sabine Prohaska geleitet. seminar consult hat sich in den letzten Jahren zu einer der führenden Adresse für die Ausbildung von TrainerInnen, DozentInnen, AusbildnerInnen, BeraterInnen und Coaches entwickelt.

Außerdem bietet seminar consult prohaska firmeninterne Seminare im persönlichkeitsbildenden Bereich an. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung hinsichtlich Durchführung und Ideen für Trainingsgestaltung über Konzeption von individuell auf den Auftraggeber und die Zielgruppe abgestimmten Seminaren/Workshops bis zum Coaching in Entscheidungs- oder Konfliktsituationen.

seminar consult verfügt über einen Pool an freiberuflichen Top-TrainerInnen, die nach Bedarf in Aufträge eingebunden werden.

