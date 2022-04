Seminar der Shincheonji Kirche Jesu über Matthäus 24 „Krieg und Frieden in der Endzeit“

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat Besorgnisse über einen Atomkrieg aufkommen lassen, sodass es zu vermehrten Anfragen für die Interpretation von Kapitel 24 des Matthäusevangeliums (auch bekannt als der letzte Krieg in der Endzeit) gekommen war, weshalb ein Sonderseminar der Shincheonji Kirche Jesu diesbezüglich abgehalten wurde. So präsentierte der Vorsitzende der Shincheonji Kirche Jesu, Herr Man-Hee Lee, Antworten auf die jüngste sich ereignete internationale Situation.

Zu dem Thema „Krieg und Frieden in der Endzeit“ des 24. Kapitels des Matthäusevangeliums nahmen an dem Seminar mehr als 40.000 Menschen aus sieben asiatischen Ländern, darunter Japan, Indien, Malaysia und Indonesien, und circa 2.000 Gemeindeleitende, auf YouTube teil. Zahlreiche Pastoren bestätigten die Teilnahme an einer weiterführenden theologischen Ausbildung.

Mit dem gleichen Thema wurde das Seminar am 10. April 2022 für Nordamerika mit rund 45.000 teilnehmenden Menschen, darunter 600 Pastoren, die die Vorträge des Vorsitzenden verfolgten, durchgeführt. Es zeigte sich ein großes Interesse an der Interpretation der Eschatologie der Bibel, welche in dieser Form zuvor so noch nie gehört worden war.

In seiner Predigt erklärte der Vorsitzende Lee, dass Matthäus 23 als zu deutende Zeichen des ersten Kommens Jesu und das Kapitel 24 als zu deutende Zeichen des Wiederkommens seien, und betonte, dass der Krieg in Kapitel 24 zwischen den beiden Königreichen mit dem Glauben, und nicht mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu tun habe.

Matthäus Kapitel 24 spricht über einen Krieg zwischen dem Königreich Gottes und dem Königreich des Teufels. So erklärte der Vorsitzende Lee detailliert über die Inhalte der Offenbarung, über das Königreich des Teufels, Babylon, das Tier mit sieben Köpfe und zehn Hörner.

Der Vorsitzende Lee betonte, dass diese Inhalte, so wie Jesus es gesagt hatte, durch das Lesen des Buches des Propheten Daniel verstanden werden können, und dass der Krieg zwischen den Nationen in der Bibel im Tempel des Zeltes der Offenbarung stattfindet, und dies kein Krieg der Welt ist.

Gemäß Matthäus Kapitel 24 und Offenbarung Kapitel 13 erklärte der Vorsitzende Vers für Vers die Bedeutung, und kritisierte auch die Auslegungen der etablierten Kirchen als Krieg der Welt.

Darüber hinaus findet derzeit Kapitel 24 des Matthäusevangeliums in der Wirklichkeit statt, über deren Inhalte die Shincheonji Kirche Jesu bereits nach dem 6-W-Prinzip erklärt hat. Der Vorsitzende drückte sein Bedauern über die derzeitige Verfolgungssituation aus, und forderte auf, um die Erlösung zu erreichen, den Worten Gottes zu glauben.

Am 22. April 2022 wurde das Seminar für Europa abgehalten, gesendet aus Frankfurt, Deutschland, und am 23. April 2022 für Südafrika und Uganda in Afrika. Die Vorträge können über den offiziellen YouTube-Kanal der Shincheonji Kirche Jesus ( https://bit.ly/SCJyoutube) oder in deutscher Sprache unter folgendem Link angeschaut werden: https://www.youtube.com/watch?v=nQ7Ps8oICAQ&ab_channel=Shincheonji-Andreasstamm-Zentraldeutschland

