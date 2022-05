Seminare zu Gruppendynamik in Baden-Württemberg

Wie arbeiten Menschen in Teams zusammen: tangensQ bietet Trainings und Weiterbildungen für Führungskräfte / Aktuelle Termin im Überblick

tangensQ bietet Seminare zu Gruppendynamik an Standorten in Baden-Württemberg und angrenzenden Regionen an. Die Weiterbildungsspezialisten zählen zu den führenden Anbietern von Trainings, wenn es um die Frage geht, wie Menschen in Gruppen arbeiten und interagieren.

In Baden-Württemberg werden die Weiterbildungen zur Gruppendynamik in Karlsruhe angeboten, bundesweit an 12 weiteren Standorten Gruppendynamik ist das Thema, das häufig ganz weit oben auf der Prioritätenliste von Führungskräften steht, wenn es um Schulungen geht. Warum tun wir in einer Gemeinschaft häufig Dinge, die wir allein nicht tun würden? Und warum fallen uns in einer Gruppe Aufgaben oft leichter, die im Alleingang unendlich schwer erscheinen? Warum sich Menschen in Gruppen anders verhalten und welche Auswirkungen das auf die Leistungsfähigkeit von Unternehmen hat, das ist Gegenstand von Seminaren zur Gruppendynamik bei tangensQ.

Die aktuellen Seminar-Termine für Baden-Württemberg im Überblick:

14.-18. November 2022: Akademie Hotel, Karlsruhe

Am Rüppurrer Schloß 40, 76199 Karlsruhe

18.-22. September 2022: KTC/Bold Campus, Ölmühlweg 65, 61462 Königstein im Taunus

(Ausweichtermin in Hessen für alle, die nicht in Karlsruhe teilnehmen können).

Die Seminare zur Gruppendynamik richten sich an Geschäftsführer, Vorstände und leitende Angestellte mit mehrjähriger Berufserfahrung aus Unternehmen in Baden-Württemberg und angrenzenden Regionen. Es werden dabei tiefenpsychologische Erkenntnisse vermittelt, nach welchen Gesetzmäßigkeiten Gruppen zusammenarbeiten und wie sich die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gruppen verhalten. Dabei stehen in den Trainings vor allem folgende Fragen im Mittelpunkt:

– Was sind die Spielregeln und Beziehungsmuster in einer Gruppe – und wie lassen sie sich beeinflussen?

– In welchen Phasen entwickelt sich eine Gruppe?

– Welche Rollenmuster sind entscheidend und wie verläuft die Verteilung von Macht?

– Welche Normen und Regeln sind wichtig für die richtige Gruppenkultur?

– Welche Ressourcen stehen zur Verfügung, um das Wachstum einer Gruppe zu ermöglichen?

– Wie gehen Führungskräfte mit Spannungen und Konflikten um?

In Feedbackrunden kommt es zum Austausch über Selbst- und Fremdwahrnehmung („Wie wirke ich als Führungskraft?“), so dass neue Verhaltensmuster reflektiert und erprobt werden können.

Zum Tagungsort Akademie Hotel Karlsruhe (GenoHotel Karlsruhe):

Das lichtdurchflutete Tagungshotel liegt in idyllischer, grüner Stadtlage und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Tagungen und Seminare. Wer nach einem anspruchsvollen Seminarprogramm zur Gruppendynamik Ruhe und Zeit für persönlichen Austausch sucht, findet hier die passende Atmosphäre. Die kulinarischen Köstlichkeiten der Hotelküche und der Fitness-Bereich mit Saune bieten außerdem zusätzliche Highlights für Gäste.

tangensQ bietet darüber hinaus weitere Seminare in Baden-Württemberg an. Eine Auswahl:

17.-19. Mai 2022: Bpxemstopp für erfolgreiche Führungskräfte (Ort: 74597 Stimpfach-Rechenberg)

20.-24. Juni 2022: Konfliktmanagement (Ort: 76199 Karlsruhe)

Eine aktuelle Übersicht zu allen Terminen sowie weitere Informationen finden Interessierte im aktuellen Katalog auf der Website tangensQ.de

tangensQ ist ein Institut, das Seminare und Onlineseminare zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Führung, Management, Kommunikation und übergreifend Organisationsentwicklung anbietet: Gruppendynamik ist dabei ein Scherpunktthema, das sowohl in Präsenz- als auch in Onlineseminaren angeboten wird. Mit einem Netzwerk aus qualifizierten Trainerinnen und Trainern, Beraterinnen und Beratern sowie Coaches findet tangensQ für Unternehmen die passende individuelle Lösung. Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von betriebswirtschaftlichem Knowhow mit praktischem Wissen und pädagogischer-psychologischer Kompetenz.

