Semptec 4in1-Akku-Sicherheits-Alarm, IR-Kamera-Erkennung

Mehr Sicherheit auf Reisen – Alarmgeber, Kamera-Detektor und Taschenlampe

– 4in1-Sicherheits-Alarm: ideal für Reisen, Hotels, unterwegs, nachts

– Persönlicher Alarm für Notfall-Situationen, mit bis zu 130 dB lautem Alarmton

– Infrarot-Kamera-Erkennung, zum Aufspüren versteckter Überwachungskameras

– Vibrations-Erkennung und Alarm, zum Aufhängen an Türgriff, Gepäck u.v.m.

– Auch als kleine Taschenlampe verwendbar

– Li-Ion-Akku mit 120 mAh für bis zu 1 Jahr Stand-by, Aufladen per USB-C

Vier Funktionen – ein Gerät: Mit dem 4in1-Akku-Sicherheits-Alarm von Semptec lassen sich der Taschenalarm, der Kamera-Detektor, die Taschenlampe und die Türsicherung ersetzen. Damit können Hotelzimmer auf versteckte Kameras geprüft, die Tür nachts gesichert und im Ernstfall ein durchdringender, unüberhörbarer Alarm mit bis zu 130 Dezibel ausgelöst werden.

Per Knopfdruck lässt sich ein durchdringender Notfall-Alarm aktivieren, der sofort Aufmerksamkeit erregt. Blinkende LEDs verstärken die Wirkung. Das schafft einen entscheidenden Handlungsspielraum und ist ideal, wenn man sich nachts auf wenig belebten Wegen bewegt.

Versteckte Kameras aufdecken: Das rot blinkende Licht reflektiert an Kameralinsen und macht diese sichtbar. Durch Abdunkeln des Raums, Blick durch die Linse und gezielte Kontrolle des Umfelds lässt sich die Privatsphäre aktiv schützen.

Tür und Gepäck sichern: Der 4-in-1-Alarm wird am Türgriff oder Koffer befestigt, wobei die Vibrationserkennung aktiviert wird. Jede Bewegung löst sofort einen Alarm und ein 30-sekündiges Blinksignal aus. Das ist ideal für Reisen und Übernachtungen in Hotelzimmern.

Licht im Dunkeln: Der multifunktionale Sicherheitsbegleiter lässt sich auch als praktische Taschenlampe nutzen, um beispielsweise das Schlüsselloch zu finden.

Kompakt und ausdauernd: Er passt bequem in die Hosentasche, Jackentasche, Handtasche oder den Rucksack und ist somit immer griffbereit. Der ausdauernde Akku sorgt für lange Stand-by-Zeiten und lässt sich einfach per USB aufladen.

– Multifunktionaler Sicherheits-Alarm

– Erkennung von versteckten Überwachungskameras durch Licht-Reflexion auf der Kameralinse

– Personenalarm mit 130 dB: per Knopfdruck auslösbar

– Vibrationsalarm für Zimmertür oder Gepäck: löst bei leichter Erschütterung aus

– Rotes Licht auch als Taschenlampe nutzbar, Helligkeit: ca. 250 Lux (bei 15 cm Abstand)

– Durchdringender Alarm mit 130 dB

– Praktische Trageschlaufe zum bequemen Mitführen und zum Aufhängen an Türklinke oder Gepäckstück

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 120 mAh, bis zu 1 Jahr Stand-by / 90 Min. Dauer-Alarm, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 90 x 39 x 15 mm, Gewicht: ca. 38 g

– 4in1-Akku-Sicherheits-Alarm inklusive Trageschlaufe, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Der Semptec 4in1-Akku-Sicherheits-Alarm mit IR-Kamera-Erkennung & Vibrationsalarm ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1145-625 zum Preis von 9,99 EUR erhältlich.

Weitere Informationen und die Bilderlinks entnehmen Sie bitte der Presse-Information – das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/xqERmLsNr8PKGoi

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