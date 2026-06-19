Semptec Klappbarer Doppel-Campingstuhl für 2 Personen

Gemütliche Momente zu zweit – ob beim Angeln, Camping oder am Lagerfeuer

• Campingstuhl mit Sitzplatz für zwei Erwachsene – für gemeinsame Zeit

• Bequem gepolstert für gemütliches Sitzen am Feuer, beim Angeln und mehr

• Hoch belastbar: insgesamt bis 300 kg

• Seitentasche für Smartphone, Schlüssel und andere Gegenstände

• Integrierter Getränkehalter

• Faltbar und somit kompakt zu transportieren

Gemeinsam entspannen: Der klappbare Doppel-Campingstuhl von Semptec bietet zwei Personen einen bequemen Platz und ist somit ideal für Campingausflüge, Festivals und den eigenen Garten. Das stabile Gestell trägt bis zu 300 kg und sorgt für ein sicheres und angenehmes Sitzgefühl. Dank der durchgehenden Sitzfläche lässt sich Nähe und Komfort genießen, während die hohe Rückenlehne den Rücken zuverlässig stützt. So wird jede Pause zum kleinen Ausflug ins Wohlgefühl.

Der Campingstuhl ist schnell aufgeklappt und sofort bequem: Mit wenigen Handgriffen entfaltet er sich zu voller Größe. Es ist kein Schrauben nötig – einfach aufstellen und die Pause genießen! Durch die solide Faltmechanik lässt er sich ebenso leicht wieder zusammenlegen und platzsparend transportieren. Er verbindet Flexibilität und Komfort unterwegs ideal.

Praktisch transportiert: Der Campingstuhl wird mit einer passenden Tragetasche geliefert, die den Transport besonders komfortabel macht. Einfach im Kofferraum oder Wohnmobil verstauen – schon ist er bereit für den nächsten Ausflug. Durch das kompakte Faltmaß bleibt genug Platz für das übrige Gepäck.

Ob beim Angeln, im Park oder auf Reisen – dieser Doppel-Campingstuhl schafft Raum für gemeinsame Erlebnisse. Einfach Platz nehmen, zurücklehnen und die Natur im besten Sinne genießen: gemeinsam, bequem und ganz ohne Aufwand.

• Bequem gepolsterter Doppel-Campingstuhl für gemütliches Sitzen zu zweit am Lagerfeuer, beim Angeln und mehr

• Mit hoher Rückenlehne für ein noch angenehmeres Sitz-Gefühl

• Hoch belastbar: insgesamt bis 300 kg

• Seitentasche für Smartphone, Schlüssel und andere Gegenstände

• Integrierter Getränkehalter

• Faltbar und so kompakt zu transportieren

• Maße zusammengeklappt in Tasche: ca. 96 x 33 x 22 cm, aufgestellt: ca. 125 x 95 x 57 cm, Gewicht: ca. 6 kg

• Campingstuhl inklusive Tragetasche

• EAN: 4022107479318

Der Semptec Klappbarer Doppel-Campingstuhl für 2 Personen, bis 300 kg, grau ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8095-625 zum Preis von 79,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/dKsdwNDde7fCfb6

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