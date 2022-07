Semptec Urban Survival Technology Akku-Camping-Dusche mit Tauchpumpe

Beim Camping, Surfen & Co. macht man sich mit der mobilen Dusche schnell frisch

– Ideal für Camping und Garten

– Ausdauernder Akku mit Aufladung per USB

– Saugnapf und Hakenhalterung für universelle Befestigung

Der Outdoor-Begleiter für die schnelle Körperpflege: Die kompakte Akku-Camping-Dusche von Semptec Urban Survival Technology hat man dank kleiner Maße und geringem Gewicht immer und überall dabei. Der Duschkopf lässt sich ganz einfach mit dem Haken an einem Ast oder per Saugnapf an glatten Flächen befestigen.

Erfrischend bei vielen Gelegenheiten: Nach einer schweißtreibenden Wandertour macht man sich frisch für den Abend und die wohlige Nacht im Zelt. Und nach dem Surfen oder Schnorcheln spült man das Salzwasser von der Haut und reinigt bei Bedarf seine Ausrüstung.

Einfach los duschen: Dank Akku braucht man zum Duschen keinen Stromanschluss. Die Dusche einfach am Wunschort platzieren, die Pumpe in einen gefüllten Wassereimer tauchen und einschalten. Schon macht man sich frisch!

Auch der Hund geht sauber schlafen: Die Camping-Dusche ist auch die ideale Garten-Dusche. Wenn die Fellnase den ganzen Tag im Freien herumstreunt, spült man abends im Nu Sand, Lehm und anderen Schmutz aus seinem Fell. Auch praktisch beim Campen: So bleiben Wohnwagen oder Wohnmobil sauber!

– Ideal zum Duschen beim Campen und anderen Outdoor-Aktivitäten

– Flexible Platzierung und Verwendung dank integriertem Akku

– Elektrische Tauchpumpe: kein manuelles Pumpen nötig

– Anbringung per Saugnapf an allen glatten Oberflächen und per Befestigungs-Haken z.B. an Ast oder Leine

– Duschschlauch mit 2 m Länge: für bequemes Duschen auch im Stehen

– Wasserdurchfluss: 3,5 Liter/Minute

– Wasserdichte Tauchpumpe: IP67

– Ein/Aus-Schalter direkt an der Tauchpumpe

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.200 mAh für bis zu 45 Minuten Laufzeit, lädt per USB (Powerbank oder Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: (L x B x H) in mm: 240 x 215 x 70

– Gesamtgewicht: 620 g

– Camping-Dusche inklusive Akku-Tauchpumpe, Duschkopf, 2-m-Brauseschlauch, Saugnapf, Befestigungshaken, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107401524

Preis: 34,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8236-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8236-4220.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/cYMed2E7SzS8T3W

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.