SENCURINA Seniorenassistenz jetzt in Augsburg und Umgebung

Neue SENCURINA Seniorenassistenz in Augsburg und Umgebung – Vermittlung von Betreuung in häuslicher Gemeinschaft – die sogenannte 24 Stunden Betreuung

SENCURINA, ein führender Anbieter der sogenannten 24 Stunden Betreuung und Pflege im häuslichen Umfeld, erweitert sein deutschlandweites Netzwerk um einen neuen Standort in Bayern. Ab 01.09.2025 steht die bewährte SENCURINA Seniorenassistenz in der Stadt Augsburg sowie im Landkreis Augsburg zur Verfügung.

Die Leitung des neuen Standortes übernimmt Dorota Jakubiak, die seit 15 Jahren in der Region verwurzelt ist. Mit langjähriger Erfahrung in ambulanter und stationärer Pflege als examinierte medizinische Pflegefachkraft in der Kranken- und Altenpflege, persönlichem Engagement und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen setzt sie sich ein, dass Senioren im Pflegefall in ihrer vertrauten Umgebung bleiben.

„Es ist mir ein Herzensanliegen, Familien in dieser herausfordernden Lebensphase zu begleiten und ihnen eine verlässliche Lösung für die Betreuung ihrer Angehörigen zu bieten“, erklärt Dorota Jakubiak. „Von der Auswahl einer passenden Betreuungskraft über die Organisation notwendiger Hilfsmittel bis hin zur Unterstützung bei der Beantragung von Pflegegraden – ich stehe meinen Klienten mit Rat und Tat zur Seite.“

Die sogenannte „Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (BihG)“ ermöglicht eine individuelle und liebevolle Versorgung rund um die Uhr. Über das SENCURINA Netzwerk greift Dorota Jakubiak auf über 7.000 qualifizierte Betreuungs- und Pflegekräfte zu, um für jede Familie die passende Unterstützung zu finden.

Auch bei organisatorischen Herausforderungen – wie der altersgerechten Umgestaltung von Wohnräumen oder der Einrichtung eines Betreuungszimmers – bietet Frau Jakubiak praktische Hilfe und übernimmt auf Wunsch die komplette Koordination.

Während der gesamten Betreuungszeit bleibt Dorota Jakubiak eine verlässliche Ansprechpartnerin. SENCURINA bietet eine telefonische Notfall-Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr, täglich von 06:00 bis 23:00 Uhr.

Die SENCURINA Seniorenassistenz Augsburg ist ab sofort in der Stadt Augsburg, im Landkreis Augsburg sowie in angrenzenden Regionen aktiv und freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Seriöse aber herzliche Vermittlung von sogenannten 24 Stunden Pflege- und Betreuungskräften

Firmenkontakt

SENCURINA Augsburg

Dorota Jakubiak

Werner-von-Siemens-Straße 6

86159 Augsburg

0821 99985080

0821 99985089



https://sencurina.de/standorte/augsburg

Pressekontakt

SENCURINA GmbH

Benjamin Michels-Bittner

Hollerallee 26

28209 Bremen

0421 95910188



https://www.sencurina.de

